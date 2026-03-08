MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΙΝΕΜΑ

Η Finos Film τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με ένα νοσταλγικό βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και η Finos Film θέλησε να τιμήσει την ιδιαίτερη αυτή μέρα του χρόνου με ένα υπέροχο βίντεο, με κάποιες από τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Finos Film την Κυριακή (08/03) για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, βλέπουμε σκηνές από ταινίες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την Τζένη Καρέζη, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρθα Καραγιάννη, τη Μαίρη Χρονοπούλου, την Ζωζώ Σαπουντζάκη, τη Νόρα Βαλσάμη, την Κατερίνα Γιουλάκη, την Ειρήνη Κουμαριανού, τη Μέλπω Ζαρόκωστα, τη Ζωή Λάσκαρη και άλλες αγαπημένες ηθοποιούς.

«Ρωτήσαμε τους άντρες της Φίνος Φιλμ την γνώμη τους για τις γυναίκες και να τι μας απάντησαν. Αφιερωμένο σε όλες», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης που έγινε στο Facebook.

«Το πιο όμορφο που μπορεί να φορέσει η γυναίκα είναι η αυτοπεποίθησή της», «Οι δυνατές γυναίκες δεν έχουν “ύφος” έχουν πρότυπα», «Στον έρωτα οι γυναίκες είναι επαγγελματίες, οι άντρες ερασιτέχνες», «Η γυναίκα θυμάται τα πάντα, ακόμα κι αυτά που δεν έγιναν», είναι οι φράσεις που προβάλλονται στο βίντεο-αφιέρωμα στις γυναίκες.

Finos Film

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Πέρασε από διάφορα κύματα η σχέση μας εξαιτίας των παιδιών, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα

ΧΑΛΑΡΑ 1 ώρα πριν

Μετά το φούξια τρένο, συρμός του ΗΣΑΠ βάφτηκε τώρα… λαχανί και έγινε viral – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Συνελήφθη δραπέτης στην περιοχή των ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

Γιώργος Αμούτζας για Τάνια Μπρεάζου: Μου ‘χει δώσει πολλές συμβουλές για το YFSF, είναι η προπονήτρια μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης για Ημέρα της Γυναίκας: Ο αγώνας για πραγματική ισότητα, σεβασμό και ασφάλεια δεν έχει ολοκληρωθεί

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών από τη Δευτέρα έως τις 13 Μαρτίου