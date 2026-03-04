“Game of Thrones”: Η Warner Bros ετοιμάζει ταινία για την κατάκτηση του Westeros

Η Warner Bros ξεκίνησε την ανάπτυξη μιας ταινίας που θα διαδραματίζεται στον κόσμο του Westeros. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο prequel που μεταφέρει για πρώτη φορά τη δράση του «Game of Thrones» στη μεγάλη οθόνη, διευρύνοντας την επική μυθολογία της σειράς.

Ο showrunner του «House of Cards» και σεναριογράφος του «Andor», Μπο Γουίλιμον (Beau Willimon) αναλαμβάνει το σενάριο, το οποίο θα βασίζεται στο έργο του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν (George R. R. Martin).

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η ταινία αναμένεται να είναι μια υπερπαραγωγή «μεγέθους Dune», εστιάζοντας στην κατάκτηση του Westeros από τον βασιλιά Aegon Targaryen. Η ιστορία τοποθετείται χρονικά περίπου 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του πρώτου επεισοδίου της αρχικής σειράς του HBO, εξιστορώντας την ένωση των έξι από τα επτά βασίλεια.

Σημειώνεται ότι ενώ ο Μάρτιν εργάζεται για την ολοκλήρωση του «The Winds of Winter», του πολυαναμενόμενου έκτου μυθιστορήματος της σειράς «A Song of Ice and Fire» στην οποία βασίζεται το «Game of Thrones», έχει ξεκινήσει ένα νέος κύκλος παραγωγών για τη μεταφορά του κόσμου του στην οθόνη. Το πρόσφατο «A Knight of the Seven Kingdoms» απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, με τον Guardian να εκθειάζει το spinoff λέγοντας ότι «σώζει το σύμπαν του ‘Game of Thrones’». Στο μεταξύ, η τρίτη σεζόν του «House of the Dragon» θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ