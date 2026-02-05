ΦΚΘ: Προβολή της ταινίας “Oldboy” του Παρκ Τσαν-γουκ στην ενότητα Fundamentals of Cinema: New Classics

Η αγαπημένη ενότητα προβολών Fundamentals of Cinema: New Classics του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του σύγχρονου νοτιοκορεατικού σινεμά, το αξέχαστο Oldboy (2003) του Παρκ Τσαν-γουκ, μια αιματοβαμμένη Οδύσσεια βίας και εκδίκησης που έγραψε ιστορία στην αυγή των 00s.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου (20:30), στην αίθουσα Σταύρος Τορνές.

Λίγες μέρες αργότερα, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου (20:00), η ταινία ταξιδεύει στην Αθήνα, στον κινηματογράφο Δαναό. Επιπλέον, μία ώρα πριν από την έναρξη των προβολών σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει δωρεάν μια XR ταινία, επιλογή του τμήματος Immersive: All Around Cinema του Φεστιβάλ, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και στις δύο αίθουσες.

Για να γίνει αντιληπτή η σαρωτική επιτυχία του Oldboy, είναι απαραίτητο να ανατρέξουμε στο 1992, χρονιά ριζοσπαστικών και φιλελεύθερων πολιτικών αλλαγών στην νεότερη ιστορία της Νότιας Κορέας, που πυροδότησαν παράλληλα και την αναγέννηση της εγχώριας κινηματογραφικής βιομηχανίας. Το Oldboyτου Παρκ Τσαν-γουκ (παρέα με ταινίες όπως το Ανοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας… και Ανοιξη του Κιμ Κι-ντουκ και το Μνήμες Φόνων του Μπονγκ Τζουν-χο) πρωτοστάτησε στο κύμα της αναγέννησης του νοτιοκορεατικού σινεμά μέσα από την εντυπωσιακή και στιλιζαρισμένη αισθητική του, τις γοητευτικές παραπομπές του στο αρχαιοελληνικό δράμα, αλλά και ένα εκπληκτικό soundtrack, στο οποίο δεσπόζει το δυτικών καταβολών μουσικό είδος του βαλς.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ταινία σόκαρε ένα κοινό συνηθισμένο σε πιο συμβατικές ιστορίες και κινηματογραφήσεις, όπου δεν χωρούσαν «ενοχλητικές» σκηνές ανθολογίας όπως εκείνη στην οποία οποία ο πρωταγωνιστής καταβροχθίζει ένα ζωντανό χταπόδι — μια σκηνή που χρειάστηκε να γυριστεί τέσσερις φορές, με τον Τσόι Μιν-σικ, βουδιστή και χορτοφάγο, να προσεύχεται πριν από κάθε λήψη και να ζητά προκαταβολικά συγγνώμη από κάθε χταπόδι. Παρά τις αντιδράσεις, το Oldboy αγαπήθηκε φανατικά σε όλο τον κόσμο (με ιδιαίτερη απήχηση και στο ελληνικό κοινό), κερδίζοντας μάλιστα το Μέγα Βραβείο της Επιτροπής στο 57ο Φεστιβάλ των Καννών, στην οποία προέδρευε ο Κουέντιν Ταραντίνο, ένας γνωστός και διαχρονικός λάτρης της στιλιζαρισμένης κινηματογραφικής βίας. Ο θεματικός πυρήνας του Oldboy επικεντρώνεται στη δίψα για απονομή ηθικής δικαιοσύνης και εκδίκηση, ενώ η ταινία είναι ο ενδιάμεσος σταθμός στην περίφημη Τριλογία της Εκδίκησης του Παρκ Τσαν-γουκ, ανάμεσα στα φιλμ Η Τελευταία Εκδίκηση (2002) και Η εκδίκηση μιας κυρίας (2005). Η ωμή βία που αναβλύζει από την Τριλογία της Εκδίκησης, στοιχείο που της χάρισε και τη σκοτεινή της γοητεία, είναι κάτι πολύ βαθύτερο από μια απλή αισθητική επιλογή. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα αλληγορικό εργαλείο που χρησιμοποιεί ο Παρκ Τσαν-γουκ για να παρουσιάσει με απογυμνωμένο τρόπο τα τυφλά και παρορμητικά ένστικτα μιας ολόκληρης κοινωνίας, αλλά και για να ψηλαφήσει την καρδιά του κτήνους που χτυπάει κάπου βαθιά μέσα μας.

Γενική είσοδος: 6€

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/oldboy/

FUNDAMENTALS OF CINEMA: NEW CLASSICS

Oldboy

(Νότια Κορέα, 2003)

Σκηνοθεσία: Παρκ Τσαν-γουκ / Park Chan-wook. Σενάριο: Hwang Jo-yoon, Im Joon-hyung, Park Chan-wook. Πρωταγωνιστούν: Choi Min-sik,Yoo Ji-tae, Gang Hye-jung. Γλώσσα: Κορεατικά. Έγχρωμη, 120΄

Μια μέρα, το 1988, ο Ντάε-σου Ο, που ζει με τη γυναίκα του και τη μικρή του κόρη, απάγεται και αργότερα ξυπνάει φυλακισμένος σ’ ένα δωμάτιο. O Ντάε-σου κάνει διάφορες απόπειρες να δραπετεύσει και ν’ αυτοκτονήσει, αλλά μάταια. Στο μεταξύ, αναρωτιέται συνέχεια ποιος μπορεί να τον μισεί τόσο ώστε να τον φυλακίσει χωρίς λόγο. Μια μέρα, μαθαίνει πως η γυναίκα του δολοφονήθηκε από τις ειδήσεις στην τηλεόραση του κελιού του. Εκείνη τη στιγμή, ο Ντάε-σου ορκίζεται να εκδικηθεί αυτόν που του κατέστρεψε τη ζωή. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, ο Ντάε-σου αφήνεται ελεύθερος μ’ ένα πορτοφόλι γεμάτο λεφτά κι ένα κινητό τηλέφωνο. Ένας άγνωστος άντρας του τηλεφωνεί και του ζητάει να καταλάβει γιατί φυλακίστηκε…

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/KK_KtLcy7eg?si=65NJkbanXluav2oY

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Τετάρτη 11/2 – 20:30

Αίθουσα ΔΑΝΑΟΣ: Δευτέρα 16/2 – 20:00