Filmografy: Ο απόλυτος προορισμός για το ελληνικό σινεμά

Στην φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται το filmography, ένα ανεκτίμητο έργο με στόχο την τεκμηρίωση, διάσωση και προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου, το οποίο υλοποιείται με πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Το filmography είναι μία ψηφιακή βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει πολύτιμες πληροφορίες για τις ταινίες του ελληνικού σινεμά.

Τρεις κορυφαίοι φορείς του οπτικοακουστικού τομέα στην Ελλάδα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ) και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ) ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία της πλατφόρμας filmography.gr, με στόχο να είναι διαθέσιμη για το κοινό μετά το Πάσχα του 2026. Εύχρηστη, responsive και μοντέρνα, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την διεθνή προβολή του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Με αφορμή και το μεγάλο αφιέρωμα του Φεστιβάλ στα αρχεία, θα γίνει μια πρώτη γνωριμία με το έργο την Παρασκευή 13 Μαρτίου, σε ημερίδα στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Επίσης, το συλλεκτικό περιοδικό του Φεστιβάλ Πρώτο Πλάνο θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στο filmography και προτρέπουμε το κοινό να το αναζητήσει στους χώρους του Φεστιβάλ.

Πληροφορίες για περισσότερες από 2.000 ταινίες, για συντελεστές, συμμετοχές σε φεστιβάλ, τόπους γυρισμάτων, βραβεία, αλλά και trivia, φωτογραφίες, αφίσες, flyer, τρέιλερ και σπάνια υλικά αναδεικνύουν στιγμές και ανθρώπους που καθόρισαν το ελληνικό σινεμά από τις απαρχές του μέχρι σήμερα. Μπορεί στο filmography να μη βλέπουμε ταινίες, όμως μαθαίνουμε τα πάντα για αυτές!

Το filmography σε αριθμούς

Τον Μάρτιο του 2026, το filmography θα συναντήσει τον κόσμο, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει:

2.016 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους

1.564 μεγάλου μήκους

451 μικρού μήκους

768 σκηνοθέτες με βιογραφικά και φιλμογραφία τους

416 πεδία τεκμηρίωσης συντελεστών

7.730 φωτογραφίες

Αυτή είναι μόνο η αρχή. Στόχος και των τριών φορέων είναι η πλατφόρμα να εμπλουτίζεται διαρκώς, λειτουργώντας ως ένα δυναμικό αποθετήριο που προσκαλεί τον επισκέπτη να περιηγηθεί, να συγκρίνει, να επιστρέφει ξανά και ξανά για να ανακαλύψει νέες συνδέσεις κάθε φορά.

Το filmography είναι για όλο τον κόσμο: για κάθε έναν που αγαπάει το ελληνικό σινεμά, για μαθητές, σπουδαστές, ερευνητές, αλλά και επαγγελματίες του κινηματογράφου.

Τι μπορεί να βρει κανείς στο filmography

Στο filmography έχουν ήδη τεκμηριωθεί περισσότερες από 2.000 ταινίες που καλύπτουν όλες τις περιόδους του ελληνικού σινεμά, με όλες τις κατηγορίες (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, πειραματικό, animation), όλες τις διάρκειες (μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους) και τα κινηματογραφικά είδη (κωμωδία, δράμα, μιούζικαλ κ.ά.).

Κάθε κινηματογραφική ταινία συνοδεύεται από:

λίστα συντελεστών

στοιχεία παραγωγής

τεχνικά στοιχεία

στοιχεία διανομής

σύνοψη

λέξεις – κλειδιά (tags) στα αγγλικά

trivia

πηγές έρευνας και παραπομπές σε μέσα μαζικής ενημέρωσης

διαθέσιμα format της ταινίας

οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, αφίσες, flyer, προωθητικά υλικά, τρέιλερ)

συμμετοχές σε εγχώρια και διεθνή φεστιβάλ

πληροφορίες επαφών για την εύρεση κάθε υπάρχουσας κόπιας

Τα παραπάνω υλικά και οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν και τεκμηριώθηκαν ύστερα από εκτεταμένη έρευνα και παρέχονται όπου είναι διαθέσιμα. Ένας από τους στόχους του filmography είναι όχι μόνο η ενημέρωση του κοινού, αλλά και η διάσωση του πολύτιμου αυτού υλικού για τις επόμενες γενιές.

Κάθε σκηνοθέτης διαθέτει τη δική του ξεχωριστή σελίδα στην πλατφόρμα, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό, βιογραφικό σημείωμα και πλήρη φιλμογραφία.

Σημαντική είναι η έρευνα και η τεκμηρίωση που πραγματοποιήθηκε για τις τοποθεσίες γυρισμάτων των κινηματογραφικών ταινιών, η οποία αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες πτυχές του τρόπου εργασίας των σκηνοθετών και τις εκάστοτε εικονογραφικές επιλογές τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πεδία που αναφέρονται στα δικαιώματα και τα στοιχεία διανομής των ταινιών δίνουν χρηστικές πληροφορίες επαφών ώστε να αναζητηθούν από την Ελλάδα και το εξωτερικό με μεγαλύτερη ευκολία κόπιες και υλικά για την κάθε ταινία. Την ίδια στιγμή αποτελούν και μια αντιπροσωπευτική εικόνα της εξέλιξης της πνευματικής ιδιοκτησίας στον ελληνικό οπτικοακουστικό τομέα μέσα στις δεκαετίες.

Διαθέσιμα είναι επίσης υλικά, όπως σενάρια, λίστες διαλόγων και υπότιτλων, που δεν θα βρίσκονται σε κοινή χρήση λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά είναι ταξινομημένα με τρόπο ώστε να υπάρχει πρόσβαση από ερευνητές και προγραμματιστές κινηματογραφικών φεστιβάλ και προβολών, κατόπιν αιτήματος.

Συνεντεύξεις

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του έργου είναι μία σειρά από 30 πρωτότυπες συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Απρίλιο του 2025 έως σήμερα, με εμβληματικούς δημιουργούς και συντελεστές ταινιών, ανάμεσά τους και η τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Θανάσης Ρεντζής τον Μάιο του 2025.

Το κοινό θα έχει την μοναδική ευκαιρία να απολαύσει τους αγαπημένους δημιουργούς και συντελεστές σε εφ’ όλης της ύλης συνεντεύξεις/ντοκιμαντέρ, στις οποίες μοιράζονται σκέψεις, στιγμές, σχέσεις και ιστορίες. Όλες μαζί χαρτογραφούν την ιστορία της ελληνικής κινηματογραφίας.

Συνεντεύξεις έχουν παραχωρήσει οι:

Αβδελιώδης Δήμος / Σκηνοθεσία

Αγγελίδη Αντουανέττα / Σκηνοθεσία

Βαφέας Βασίλης / Σκηνοθεσία

Βούλγαρης Παντελής / Σκηνοθεσία

Βούπουρας Χρήστος / Σκηνοθεσία

Γαβαλά Μαρία / Σκηνοθεσία

Ζαχαρίας Μάνος / Σκηνοθεσία

Θωμόπουλος Ανδρέας / Σκηνοθεσία

Λαμπρινός Φώτος / Σκηνοθεσία

Λυκουρέσης Τώνης / Σκηνοθεσία

Μαραγκός Θόδωρος / Σκηνοθεσία

Ρεντζής Θανάσης / Σκηνοθεσία

Σμαραγδής Γιάννης / Σκηνοθεσία

Σπετσιώτης Τάκης / Σκηνοθεσία

Σταμπουλόπουλος Γιώργος / Σκηνοθεσία

Σταύρακας Δημήτρης / Σκηνοθεσία

Τσεμπερόπουλος Γιώργος / Σκηνοθεσία

Ψαρράς Τάσος / Σκηνοθεσία

Μάρκαρης Πέτρος / Σενάριο

Αρβανίτης Γιώργος / Δ. Φωτογραφίας

Γρίβας Αλέξης / Δ. Φωτογραφίας

Καβουκίδης Νίκος / Δ. Φωτογραφίας

Μαρουλάκου Δέσποινα / Μοντάζ

Τσιτσόπουλος Γιάννης / Μοντάζ

Παπαλιός Γιώργος / Παραγωγή

Αρσένη Αναστασία / Σκηνογραφία + Ενδυματολογία

Βαρθολομαίου Μαρί Λουίζ / Σκηνογραφία + Ενδυματολογία

Φωτόπουλος Διονύσης / Σκηνογραφία + Ενδυματολογία

Κουρουπού Αργυρώ / Μακιγιάζ

Κυριακίδης Αχιλλέας / Κριτική + Σκηνοθεσία

Επίσης, στο filmography θα μπορεί να βρει κανείς τέσσερις συνεντεύξεις που έχουν ήδη δημοσιευτεί με τους:

Νίκο Ζερβό / Σκηνοθεσία

Γιώργο Πανουσόπουλο / Σκηνοθεσία

Νίκο Περάκη / Σκηνοθεσία+ Σκηνογραφία

Κώστα Φέρρη / Σκηνοθεσία

Οι συνεντεύξεις αυτές, οι οποίες βασίζονται σε μία ιδέα των φοιτητών και φοιτητριών του Οπτικοακουστικού Εργαστηρίου του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αποτελούν ανεκτίμητο κομμάτι του έργου, όμως στόχος είναι να πολλαπλασιαστούν μέσα στα επόμενα χρόνια και να αποτελέσουν μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τον ελληνικό κινηματογράφο.

Τα credit του filmography

Το έργο πραγματοποιήθηκε από τρεις ομάδες εργασίας, στις οποίες εργάστηκαν περισσότεροι από 20 άνθρωποι, ενώ απαιτήθηκαν περισσότερες από 100.000 ώρες τεκμηρίωσης. Συγκεκριμένα, εργάστηκαν θεωρητικοί, πανεπιστημιακοί, ερευνητές, κριτικοί κινηματογράφου, σκηνοθέτες, προγραμματιστές και συντονιστές φεστιβάλ, δημοσιογράφοι, επιμελητές, μεταφραστές, γραφίστες, ψηφιοποιήτριες, προγραμματιστές, τεχνικοί Η/Υ, διαχειριστές συστημάτων, IT support, μοντέρ και ένας συνθέτης. Οι ομάδες εργάστηκαν βάσει κοινών οδηγιών τεκμηρίωσης, ενώ συνεργάστηκαν και με εξειδικευμένες ομάδες τεχνικής υποστήριξης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Uni Systems) με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της πλατφόρμας σύμφωνα με τα πρότυπα μοντέλα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Αρχείων (FIAF). Το filmography εντάσσεται σε ένα επιστημονικό και αρχειακό ερευνητικό πλαίσιο, το οποίο έχει υιοθετηθεί διαχρονικά από εθνικές ταινιοθήκες, κινηματογραφικά αρχεία και ερευνητικά ιδρύματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κάθε ψηφιοποιημένο τεκμήριο συνοδεύεται από αναλυτική επιστημονική τεκμηρίωση, με περιγραφές, μεταδεδομένα, ταξινομήσεις και πληροφορίες δικαιωμάτων χρήσης, ώστε να είναι αναζητήσιμο, αξιοποιήσιμο και εύκολα προσβάσιμο από το κοινό και τους ερευνητές. Το σύνολο του ψηφιακού περιεχομένου οργανώνεται στο ολοκληρωμένο σύστημα ευρετηρίασης, απόθεσης και διαχείρισης συλλογών, με τη χρήση της πλατφόρμας TMS Collections, ενώ η προβολή στο ευρύ κοινό παρέχεται μέσω του συστήματος εικονικού μουσείου eMuseum, το οποίο λειτουργεί ως ο κεντρικός κόμβος διαχείρισης και διάθεσης του αρχειακού υλικού.

Μέρος του έργου αποτελούν και δύο νέες, πλήρως αναβαθμισμένες ιστοσελίδες: η ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η ιστοσελίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Οι ιστοσελίδες επανασχεδιάστηκαν ως σύγχρονες, δυναμικές ψηφιακές πύλες πολιτισμού, με στόχο την ανοιχτή πρόσβαση στο περιεχόμενο, την υψηλή αισθητική ποιότητα και την άριστη εμπειρία χρήστη.

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού παραχωρήθηκε από τους τρεις εταίρους της πλατφόρμας Filmography, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, τη Φίνος Φιλμ, την Καραγιάννης Καρατζόπουλος Α.Ε., το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης | Αρχεία Παραστατικών Τεχνών ΕΛΙΑ και το Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΕΜΕΚΤ) του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., για την παραχώρηση επιπλέον υλικού, καθώς και παραγωγούς, διανομείς, σκηνοθέτες και συλλέκτες που με γενναιοδωρία μας παραχώρησαν υλικά από τις συλλογές τους.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε με πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με αναδόχους την Ένωση Εταιρειών «ΟΤΕ & Uni Systems».