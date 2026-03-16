MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΙΝΕΜΑ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Στην ταινία “Bugboy” το πρώτο βραβείο City Stories στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ

|
THESTIVAL TEAM

Για πρώτη φορά ο Δήμος Θεσσαλονίκης απένειμε το βραβείο City Stories  (Ιστορίες Πόλης) στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στην ταινία «Bugboy» του Λουκά Παλαιοκρασσά.

Το βραβείο απένειμε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης, ενώ στην τριμελή κριτική επιτροπή συμμετείχε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Σπύρος Βούγιας.

Η απονομή εντάσσεται στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο προβλέπει τη θεσμοθέτηση δύο βραβείων του Δήμου, ύψους 5.000 ευρώ το καθένα, για ελληνικές ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, οι ταινίες που διεκδίκησαν το συγκεκριμένο βραβείο εντάχθηκαν στη θεματική «Ιστορίες πόλης».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της βράβευσης, το «Bugboy» ξεχώρισε γιατί, με ευαισθησία και τρυφερότητα, αφηγείται μια πορεία ενηλικίωσης, αναδεικνύοντας την ανάγκη αποδοχής και συμπερίληψης μέσα στη σύγχρονη αστική πραγματικότητα.

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 11 ώρες πριν

AUTh Radio: Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εγκαινιάζει το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 100 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο τριήμερο συνέδριο “1ο Blue Heritage Summit Thessaloniki” που αρχίσει αύριο

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ψαχνά Ευβοίας: Άνοιξαν τάφο 46χρονου και βρήκαν μέσα χειρουργικό ψαλίδι

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Συγκλονισμένος ο Τρύφωνας Σαμαράς με τον θάνατο της σκυλίτσας του: “Την είχα σώσει από ένα ροτβάιλερ και έναν Πακιστανό”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Αυστραλία και Ιαπωνία “δεν σχεδιάζουν” να στείλουν πλοία στο Στενό του Ορμούζ