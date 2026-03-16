Δήμος Θεσσαλονίκης: Στην ταινία “Bugboy” το πρώτο βραβείο City Stories στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ

Για πρώτη φορά ο Δήμος Θεσσαλονίκης απένειμε το βραβείο City Stories (Ιστορίες Πόλης) στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στην ταινία «Bugboy» του Λουκά Παλαιοκρασσά.

Το βραβείο απένειμε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης, ενώ στην τριμελή κριτική επιτροπή συμμετείχε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Σπύρος Βούγιας.

Η απονομή εντάσσεται στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο προβλέπει τη θεσμοθέτηση δύο βραβείων του Δήμου, ύψους 5.000 ευρώ το καθένα, για ελληνικές ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, οι ταινίες που διεκδίκησαν το συγκεκριμένο βραβείο εντάχθηκαν στη θεματική «Ιστορίες πόλης».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της βράβευσης, το «Bugboy» ξεχώρισε γιατί, με ευαισθησία και τρυφερότητα, αφηγείται μια πορεία ενηλικίωσης, αναδεικνύοντας την ανάγκη αποδοχής και συμπερίληψης μέσα στη σύγχρονη αστική πραγματικότητα.