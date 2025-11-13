Devil Wears Prada 2: Στον “αέρα” το πρώτο τρέιλερ για το πολυαναμενόμενο sequel

Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, η Μιράντα Πρίσλεϊ και η Άντι Σακς επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Το πρώτο teaser trailer για το πολυαναμενόμενο σίκουελ της εμβληματικής ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada» δόθηκε στη δημοσιότητα, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της μόδας και του κινηματογράφου.

Στο κλιπ διάρκειας 50 δευτερολέπτων, η Μιράντα (Μέριλ Στριπ) παρελαύνει με αυτοπεποίθηση στους διαδρόμους του Runway, φορώντας κόκκινες γόβες στιλέτο, προτού μπει στο ασανσέρ όπου τη συναντά η πρώην βοηθός της, Άντι Σακς (Άν Χάθαγουεϊ).

«Άργησες αρκετά», λέει με το γνώριμο ψυχρό της ύφος η Μιράντα, ενώ η Άντι απαντά με ένα διακριτικό χαμόγελο – ένα στιγμιότυπο που υπόσχεται πως η δυναμική τους παραμένει ίδια, αλλά πιο ώριμη.

Η νέα ταινία τοποθετεί τη δράση σε μια εποχή όπου η έντυπη δημοσιογραφία φθίνει, με τη Μιράντα Πρίσλεϊ να προσπαθεί να διατηρήσει την επιρροή της στο χώρο της μόδας. Σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Έμιλι Τσάρλτον (Έμιλι Μπλαντ), την πρώην βοηθό της που πλέον είναι υψηλόβαθμο στέλεχος διαφημιστικής εταιρείας — και κρατά στα χέρια της τα πολύτιμα διαφημιστικά κονδύλια που χρειάζεται το Runway.

Στο φιλμ επιστρέφουν οι Μέριλ Στριπ, Άν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Τρέισι Θομς και Τίμπορ Φέλντμαν. Ο Κένεθ Μπράνα θα υποδυθεί τον σύζυγο της Μιράντας, ενώ η Σιμόν Άσλεϊ έχει έναν ρόλο που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Στο καστ προστίθενται επίσης οι Λούσι Λιου, B.J. Νόβακ, Τζάστιν Θερού και Πολίν Σαλαμέ, ενώ ο Πάτρικ Μπράμαλ θα ενσαρκώσει τον νέο σύντροφο της Άντι. Η Ρέιτσελ Μπλουμ θα εμφανιστεί σε ρόλο-έκπληξη, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες.

Έχει ήδη επιβεβαιωθεί πως ο Έιντριαν Γκρενιέ (Νέιτ) δεν θα επιστρέψει στο σίκουελ.

Το πρώτο «The Devil Wears Prada» κυκλοφόρησε το 2006, σημειώνοντας τεράστια εισπρακτική επιτυχία και χαρίζοντας στη Μέριλ Στριπ υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Η ιστορία της νεαρής Άντι Σακς, που γίνεται η προσωπική βοηθός της αμείλικτης αρχισυντάκτριας του Runway, παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά πορτρέτα του κόσμου της μόδας.

Το σίκουελ του «Διάβολου» αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026.