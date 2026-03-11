Bon Jovi: Η Universal Pictures ετοιμάζει βιογραφική ταινία για το συγκρότημα

Η Universal Pictures απέκτησε τα δικαιώματα για τη δημιουργία μιας βιογραφικής ταινίας αφιερωμένης στους Bon Jovi, το διάσημο συγκρότημα από το Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Jon Bon Jovi θα συμμετάσχει στο πρότζεκτ και η ταινία θα περιλαμβάνει τη μουσική βιβλιοθήκη του συγκροτήματος, επιτρέποντας τη χρήση εμβληματικών επιτυχιών όπως τα «Livin’ on a Prayer», «Wanted Dead or Alive» και «Runaway».

Η Universal κατάφερε να αποκτήσει τη συμφωνία παρά το ενδιαφέρον πολλών άλλων στούντιο, έχοντας προηγούμενη εμπειρία σε μουσικά πρότζεκτ, όπως τα 8 Mile και Straight Outta Compton. Το σενάριο θα γράψει ο Κόντι Μπρότερ, ενώ προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί ο σκηνοθέτης ή οι υπόλοιποι ηθοποιοί.

Στους παραγωγούς της ταινίας περιλαμβάνεται και η Γκόθαμ Τσόπρα, η οποία είχε αναλάβει την παραγωγή και τη σκηνοθεσία και των τεσσάρων επεισοδίων του πρόσφατου ντοκιμαντέρ του Hulu, Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story.

Όπως αναφέρει το Deadline, «η ταινία θα επικεντρωθεί στα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος» και θα φτάνει έως την περίοδο που οι ροκ ύμνοι τους γέμιζαν στάδια σε όλο τον κόσμο.

Οι Bon Jovi σχηματίστηκαν το 1983 και το συγκρότημα απαρτίζεται από τον τραγουδιστή Jon Bon Jovi, τον Ντέιβιντ Μπράιαν στα πλήκτρα, τον ντράμερ Τίκο Τόρες, τους κιθαρίστες Τζον Σανκς και Phil X, τον Έβερετ Μπράντλεϊ στα κρουστά και τον μπασίστα Χιου ΜακΝτόναλντ. Ο πρώτος μπασίστας, Άλεκ Τζον Σατς, αποχώρησε το 1994 και ο κιθαρίστας Ρίτσι Σαμπόρα το 2013.