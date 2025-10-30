Ανοίγει η αυλαία του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται από σήμερα έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Για ακόμη μία χρονιά η πόλη μετατρέπεται σε επίκεντρο της έβδομης τέχνης, φιλοξενώντας δεκάδες δημιουργούς, καλλιτέχνες και φίλους του κινηματογράφου από όλο τον κόσμο.

Απόψε πραγματοποιείται η τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, δίνοντας το έναυσμα για την προβολή 289 ταινιών, ελληνικών και ξένων, μέσα από τις 24 θεματικές του φετινού Φεστιβάλ.