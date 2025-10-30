MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΙΝΕΜΑ

Ανοίγει η αυλαία του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται από σήμερα έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Για ακόμη μία χρονιά η πόλη μετατρέπεται σε επίκεντρο της έβδομης τέχνης, φιλοξενώντας δεκάδες δημιουργούς, καλλιτέχνες και φίλους του κινηματογράφου από όλο τον κόσμο.

Απόψε πραγματοποιείται η τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, δίνοντας το έναυσμα για την προβολή 289 ταινιών, ελληνικών και ξένων, μέσα από τις 24 θεματικές του φετινού Φεστιβάλ.

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Η Τζένιφερ Λόρενς παραδέχτηκε την πλαστική επέμβαση που σχεδιάζει μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη της

ΣΙΝΕΜΑ 4 ώρες πριν

Γιώργος Λάνθιμος για τη νέα του ταινία: “Απογοητεύτηκα όταν δεν μου επέτρεψαν να γυρίσω σκηνές στην Ακρόπολη”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από το τόπο της τραγωδίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Λάρισα: Βγήκαν βόλτα με το αγροτικό και μπουγέλωναν τους περαστικούς

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Βόλος: “Παίρνουν ρούχα για τα εγγόνια και εγώ κεράκι για το μνήμα”, λέει ο παππούς του βρέφους που σκοτώθηκε σε τροχαίο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Καταδίκη για 51χρονο που απειλούσε την πρώην σύζυγό του στο Πήλιο