66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Χρυσός Αλέξανδρος στην ταινία “Η Βασίλισσα του Βαμβακιού”

Εκατοντάδες ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, αφιερώματα και παράλληλες εκδηλώσεις μας χάρισε επί δέκα ημέρες το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η αυλαία του οποίου πέφτει σήμερα με την τελετή λήξης και τις βραβεύσεις.

Η τελετή βράβευσης των καλύτερων ταινιών και συντελεστών της φετινής 66ης διοργάνωσης ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος – Θόδωρος Αγγελόπουλος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, απονεμήθηκε στην ταινία:

Η βασίλισσα του βαμβακιού της Σουζάνα Μιργκάνι

Το μέλος της κριτικής επιτροπής, Έλεγκανς Μπράτον, δήλωσε πριν απονείμει το βραβείο: «Αυτή είναι μια ταινία που τη βάλαμε στην καρδιά μας από την πρώτη στιγμή που την είδαμε. Καθώς ζούμε σε έναν κόσμο που μαστίζεται από γενοκτονίες και πολέμους, αυτή η ταινία μάς θύμισε τι είναι πραγματικά σημαντικό και τι είναι αυτό για το οποίο παλεύουμε: τις οικογένειες και τις κοινότητές μας».

Η σκηνοθέτις της ταινίας Σουζάνα Μιργκάνι ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει τον Χρυσό Αλέξανδρο: «Ευχαριστώ πολύ το Φεστιβάλ και την κριτική επιτροπή. Αυτό το βραβείο σημαίνει πολλά περισσότερα απ’ όσα πιστεύετε, σε μια δύσκολη εποχή πολέμων και γενοκτονιών, για μια ταινία στην οποία συμμετέχουν ηθοποιοί εκτοπισμένοι από το σπίτι τους, στην Αίγυπτο, και αναζητούν καταφύγιο. Είναι ελπιδοφόρο ότι ακόμη μπορείς να κάνεις τέχνη σ’ αυτή τη ζοφερή εποχή και να λάβεις αναγνώριση. Θέλω να ευχαριστήσω τη συμπαραγωγό αλλά και μέντορά μου, Ανμαρί Τζασίρ, η οποία καταλαβαίνει καλύτερα από τον καθένα το νόημα και τη σημασία αυτής της ταινίας. Ευχαριστώ επίσης τους ηθοποιούς και τα μέλη του συνεργείου με καταγωγή από το Σουδάν, που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και αναζητούν διέξοδο».

Ο Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ COSMOTE TELEKOM υποστηρίζει το Βραβείο Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος» με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ. Το βραβείο απονεμήθηκε στο:

Μπιτσκόμπερ του Αριστοτέλη Μαραγκού

Ο Αριστοτέλης Μαραγκός ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο: «Ευχαριστώ πολύ το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είναι πραγματικά το καλύτερο Φεστιβάλ, και την πολύ ξεχωριστή κριτική επιτροπή. Ήταν ένα μακρύ ταξίδι για το Μπιτσκόμπερ και ευχαριστώ θερμά όλους τους τρελούς καλλιτέχνες που αποφάσισαν να συνεργαστούν μαζί μου. Με βοήθησαν σε μια δύσκολη περίοδο να αναδυθώ στην επιφάνεια. Στην ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία του σήμερα, πλέουμε σε επικίνδυνα νερά. Αυτή η ταινία είναι για όλους τους δημιουργούς και τους ονειροπόλους που ψάχνουν φως. Είναι ένα φιλμ για την αποτυχία, αλλά, όπως βλέπετε, και για το δικαίωμα στο όνειρο. Σας ευχαριστώ» ολοκλήρωσε σχετικά.

To Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε στον:

Χάρι Μέλινγκ για την ταινία Pillion του Χάρι Λάιτον

Το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού απονεμήθηκε στη:

Σαμπρίνα Αμάλι για την ταινία Maysoon της Νάνσυς Μπινιαδάκη

Η σκηνοθέτις Νάνσυ Μπινιαδάκη ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο εκ μέρους της Σαμπρίνα Αμάλι: «Σας ευχαριστώ γι’ αυτό το υπέροχο βραβείο. Η Σαμπρίνα έφυγε δυστυχώς χθες από τη Θεσσαλονίκη. Μου έστειλε όμως κάτι για να σας το διαβάσω: “Η Μαϊσούν δεν ήταν μόνη της σ’ αυτό το ταξίδι καθώς κουβαλούσε την αλήθεια μαζί της. Το να πω αυτή την ιστορία ήταν μεγάλη ευθύνη. Νιώθω περήφανη γιατί αυτό το φιλμ είχε καθαρή και γενναία σκηνοθεσία. Ευχαριστώ το συνεργείο που χειρίστηκε αυτή την εύθραυστη και παράλληλα τόσο ισχυρή ιστορία με τόση τρυφερότητα, ένιωσα πραγματικά πολύ προστατευμένη. Αυτό το βραβείο σημαίνει πολλά περισσότερα απ’ όσα μπορώ να εκφράσω. Ευχαριστώ βαθιά όσους είδαν αυτή την ταινία”. Εγώ, ως σκηνοθέτις, θέλω να ευχαριστήσω τη Σαμπρίνα για την τρομερή ερμηνεία της, γιατί ανέλαβε αυτόν τον χαρακτήρα που έγραψα και κουβάλησε όλη την ιστορία. Μας παρέσυρε σ’ αυτό το απίθανο rollercoaster και την ευχαριστώ».

Το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος-Διεύθυνσης Φωτογραφίας απονεμήθηκε στον:

Διευθυντή φωτογραφίας Γιώργο Καρβέλα για την ταινία Μπιτσκόμπερ του Αριστοτέλη Μαραγκού

Ο Γιώργος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή να παραλάβει το βραβείο του: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τη φιλοξενία, κι ένα ακόμη σε όλους τους “Μπιτσκόμπερς” με τους οποίους σηκώσαμε αυτό το πλοίο και το φέραμε μέχρι την αίθουσα».

Το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου απονεμήθηκε στην:

Ιβόν Γκέρλαχ για την ταινία Κάρλα της Κριστίνα Τουρνατζή

Η Κριστίνα Τουρνατζή ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο εκ μέρους της Ιβόν Γκέρλαχ: «Σας ευχαριστώ θερμά. Η σεναριογράφος είναι αγαπημένη φίλη, είμαι τρομερά συγκινημένη. Δεν είναι εδώ αλλά την έχω μέσα στην καρδιά μου. Η ιστορία που είπε είναι πολύ προσωπική, η Κάρλα είναι μέλος της οικογένειάς της, και η ιστορία αυτή είναι ένας από τους λόγους που αποφάσισε να γίνει συγγραφέας. Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης για την κάθε ιδέα που μου γεννήσατε με τις ερωτήσεις σας, ακόμα κι αν δεν κατάφερα να τις απαντήσω, όπως για παράδειγμα μια ερώτηση του κοινού από τη δεύτερη προβολή της ταινίας: “τι σημαίνει για εσάς το δικαίωμα στη ζωή;”. Θα σας απαντήσω τώρα: το δικαίωμα στη ζωή είναι κάτι αληθινά και αποκλειστικά δικό σου. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι ισότιμο για όλους, κάτι που σου δίνεται με τη γέννηση, κάτι που δεν πρέπει να αμφισβητηθεί ποτέ ούτε και να παραβιαστεί. Μια κοινωνία, η οποία αντιμετωπίζει το δικαίωμα στη ζωή ισότιμα απέναντι σε όλους, είναι μια πραγματικά προοδευτική κοινωνία. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Σας ευχαριστώ», ανέφερε.

Σκεπτικό: Οι ταινίες του φετινού Φεστιβάλ διερωτήθηκαν, με τόσο πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, πώς είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλο σε έναν κόσμο που τόσο συχνά δοκιμάζει την ικανότητά μας να νοιαζόμαστε. Μας συγκίνησε πραγματικά το εύρος και το βάθος της αφήγησης ιστοριών, και οφείλουμε να παραδεχτούμε πως η επιλογή μας ήταν κάθε άλλο παρά εύκολη. Κάθε ταινία είχε τη δική της ομορφιά, σιγουριά και γενναιότητα. Τιμούμε το αξιοθαύμαστο επίτευγμα ενός σκηνοθετικού ντεμπούτου – ένα άλμα πίστης και φαντασίας που αναγγέλλει μια τολμηρή νέα κινηματογραφική φωνή. Και επαινούμε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τον θαρραλέο προγραμματισμό του, που περιβάλλει αυτή την κομβική στιγμή με ενσυναίσθηση, όραμα και καρδιά. Οι βραβευμένες ταινίες μάς υπενθυμίζουν ότι το σινεμά παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους που έχουμε στη διάθεσή μας για να συνδεθούμε, να στοχαστούμε και να βρούμε την ελπίδα μαζί.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ MEET THE NEIGHBORS+

Το διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+ περιλαμβάνει πρώτες ή δεύτερες ταινίες δημιουργών από τις 36 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Από φετινή διοργάνωση ο Δήμος Θεσσαλονίκης υποστηρίζει το «Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας – Αργυρός Αλέξανδρος» του τμήματος Meet the Neighbors+, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, σε μια έμπρακτη απόδειξη της στήριξής του προς τον θεσμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Αλί Αμπάσι (σκηνοθέτης)

Σοφία Κόκκαλη (σκηνοθέτρια)

Κίρστεν Νίχουους (Πρόεδρος του ΔΣ του DFFF [Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κινηματογραφικού Ταμείου])

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος – Μισέλ Δημόπουλος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, απονεμήθηκε στην ταινία:

Ένα τελευταίο για τον δρόμο του Φραντσέσκο Σοσάι

Σκεπτικό: Για την ποιητική ακρίβεια με την οποία η ταινία καταγράφει ένα συναισθηματικό ταξίδι στις μικρές πόλεις και τις δαιδαλώδεις διαδρομές της βόρειας Ιταλίας, νοτισμένη στη νοσταλγία του «παλιών καλών καιρών», που έχουν πάψει να υπάρχουν. Μια γιορτή της ίδιας της ζωής, που συνδυάζει σε ίσες δόσεις την ευφορία και τη μελαγχολία.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος – Βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€, απονεμήθηκε στην ταινία:

Roqia του Γιανίς Κουσίμ

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ανέβηκε στη σκηνή για να παραδώσει το βραβείο: «Ελίζ και Ορέστη, στο πρόσωπό σας θέλουμε να ευχαριστήσουμε, από την πλευρά της πόλης, τους δεκάδες εθελοντές, τους δεκάδες δημιουργούς, όλους όσοι εργάστηκαν για να μας προσφέρουν μια καταπληκτική εβδομάδα, με πολύ σινεμά και πολλές ταινίες. Άλλωστε, αυτή η συνεργασία που ξεκινάμε με το Φεστιβάλ για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου αναφέρει μόνο το εξής: ένα Φεστιβάλ με περισσότερη Θεσσαλονίκη, και μια Θεσσαλονίκη με περισσότερο Φεστιβάλ», ολοκλήρωσε.

Σκεπτικό: Για τη βίαιη και επίκαιρη εξέταση ενός τραυματικού κεφαλαίου στην ιστορία της Αλγερίας, αλλά και για τη δημιουργική χρήση της εικονογραφίας των ταινιών τρόμου σε ένα ισλαμικό πλαίσιο. Η ταινία δημιουργεί μια μοναδικά στοιχειωτική και απόκοσμη εμπειρία.

To Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε εξ ημισείας στους:

Πιερπάολο Καποβίλα & Σέρτζιο Ρομάνο για τις ερμηνείες τους στην ταινία Ένα τελευταίο για τον δρόμο του Φραντσέσκο Σοσάι

Σκεπτικό: Για την αναπολογητική και ασταμάτητη δύναμη της ζωής μέσα σε έναν κόσμο που φθίνει και χάνεται.

Το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού απονεμήθηκε στην:

Μανουέλα Μαρτέλι για την ερμηνεία της στην ταινία O Θεός δεν θα βοηθήσει της Χάνα Γιούσιτς

Σκεπτικό: Για μια δυνατή και σαγηνευτική ερμηνεία ως μια ξενόφερτη άφιξη, που διαταράσσει τους αρχετυπικούς κανόνες μιας κοινωνίας, επιδεικνύοντας γυναικεία δύναμη και αινιγματική μυστηριακότητα.

Το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος απονεμήθηκε στην ταινία:

Ο Θεός δεν θα βοηθήσει της Χάνα Γιούσιτς

Σκεπτικό: Για τη δημιουργία ενός αινιγματικού σύμπαντος με λεπτομερή αλλά συγχρόνως αφαιρετική κινηματογραφική γλώσσα, το οποίο μοιάζει ιστορικά ακριβές ενώ παράλληλα αφηγείται μια εντελώς μοναδική και προσωπική ιστορία.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ >>FILM FORWARD

Το διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που, μέσα από την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους, αμφισβητούν τη σχέση μας με την πραγματικότητα και επιχειρούν να την αναδιαπραγματευτούν πέρα από τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Βαλέρια Βάγκνερ (προγραμματίστρια του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Ζυρίχης)

Κονστάντσα Μακράς (χορογράφος)

Χρήστος Μασσαλάς (σκηνοθέτης)

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000€, απονεμήθηκε στην ταινία:

Χίλια και ένα καρέ τηςΜεχρνούς Αλιά

Η σκηνοθέτρια Μεχρνούς Αλιά ανέβηκε στη σκηνή να παραλάβει το βραβείο της: «Σας ευχαριστώ θερμά, τόσο το Φεστιβάλ όσο και την κριτική επιτροπή. Δεν είμαι καθόλου συνηθισμένη στο να παραλαμβάνω βραβεία. Αυτό το φιλμ φτιάχτηκε με πραγματικά μηδενικό μπάτζετ, ουσιαστικά από μια ομάδα φίλων η οποία καταπιάστηκε μ’ ένα πολύ δύσκολο θέμα. Όλη αυτή η αγάπη που λάβαμε από τη Θεσσαλονίκη και το κοινό της σημαίνει πολλά για εμάς. Ευχαριστούμε και το εκτιμούμε βαθιά», ολοκλήρωσε.

Σκεπτικό: Το σινεμά ως σύγκρουση – κυριολεκτική, οπτική, συμβολική. Ιδανική σύζευξη ενός κατεπείγοντος θέματος και της κινηματογραφικής του εκτέλεσης, η ταινία αντλεί από την ιστορία των γυναικών σε διάφορους πολιτισμούς και διαφορετικές γενιές, καθώς αυτή ξεδιπλώνεται σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση και μας κοιτά απευθείας στα μάτια, σε μια αναγκαία αντιστροφή του παραδοσιακού κινηματογραφικού βλέμματος.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000€, απονεμήθηκε στην ταινία:

Πριν / Μετά του Μανουέλ Ντουπόντ

Σκεπτικό: Ένα κωμικό, υπαρξιακό ταξίδι, που παιχνιδίζει με τα κλισέ των σύγχρονων ταξιδιωτικών vlogs, φανερώνοντας σταδιακά τη σπαραξικάρδια τρυφερότητα που φωλιάζει στον πυρήνα της εξερεύνησής του.

Το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος απονεμήθηκε στην ταινία:

Η χρονολογία του νερού της Κρίστεν Στιούαρτ

Σκεπτικό: Για το φορμαλιστικό του θάρρος, με τη συνδρομή σύσσωμης της καλλιτεχνικής ομάδας της ταινίας, αλλά και για την πολύπλοκη οπτική απεικόνιση του τραύματος μέσα από μια αφήγηση που ξεδιπλώνεται μια βίαιη συνειρμική ροή από την οποία δεν μπορείς να διαφύγεις.