Βροχή τα πρόστιμα των 350 ευρώ από τον νέο ΚΟΚ – Αυτά είναι τα αξεσουάρ αυτοκινήτου που πρέπει να αφαιρέσουν όλοι οι ιδιοκτήτες ΙΧ

Η αυστηριοποίηση των ποινών, είτε αυτές αφορούν στα χρηματικά πρόστιμα είτε την αφαίρεση των αδειών οδήγησης, αποτελεί έναν τους βασικούς άξονες του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η εφαρμογή του οποίου μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη θεαματική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Ανάμεσα σε εκείνες τις παραβάσεις που πληρώνονται πλέον ακριβά ανήκει και η χρήση εξοπλισμού ή αξεσουάρ που είτε επιβαρύνουν το περιβάλλον είτε προκαλούν όχληση και συντελούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην πρόκληση ατυχημάτων.

Ένα παράδειγμα είναι εκείνο τον after market που πολλοί τοποθετούν στα οχήματά τους ώστε να βελτιώσουν την ορατότητα κατά τις νυχτερινές ώρες, αδιαφορώντας για το αν προκαλούν θάμβωση των υπολοίπων χρηστών του δρόμου.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, τα φώτα πορείας πρέπει να μην είναι αναμμένα ή, όταν είναι αναμμένα, η λειτουργία τους να ρυθμίζεται με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η θάμβωση, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν ο οδηγός πρόκειται να συναντηθεί με όχημα που έρχεται αντίθετα, τα τυχόν αναμμένα φώτα πορείας πρέπει να σβήνουν ή η λειτουργία τους να ρυθμίζεται με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η θάμβωση για αρκετό διάστημα και αντ’ αυτών να είναι αναμμένα τα φώτα διασταύρωσης, για να μπορεί ο οδηγός του άλλου οχήματος να προχωρήσει εύκολα και ακίνδυνα.

Σε αντίθετη περίπτωση ο οδηγός τιμωρείται με το βαρύτατο πρόστιμο των 350 ευρώ, καθώς η συγκεκριμένη παράβαση ανήκει σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ στην κατηγορία Ε3-Β.﻿

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και η παράβαση της εκπομπής ρύπων ή θορύβων που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια και ως εκ τούτου θεωρούνται βλαπτικά για την υγεία του ανθρώπου και ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη παράβαση θεωρείται αντικοινωνική και εκτός του χρηματικού προστίμου, αφαιρείται και η άδεια οδήγησης.

Βαθειά στην τσέπη θα βάλουν και εκείνοι οι οδηγοί που έχουν τοποθετήσει στις πινακίδες κυκλοφορίας τη γνωστή «μεμβράνη» ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ το οποίο τις καθιστά μη αναγνωρίσιμες από τα τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων.

Και σε αυτή την περίπτωση, η παράβαση τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 350 ευρώ, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας οδήγησης ή των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.

Πηγή: carandmotor.gr