Το Thessaloniki Tuning Show έρχεται στη ΔΕΘ για ένα εκρηκτικό τριήμερο

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ζήσει το απόλυτο automotive event της χρονιάς! Το Auto Motor World – Thessaloniki Tuning Show 2026 επιστρέφει δυναμικά από τις 17 έως τις 19 Απριλίου στη ΔΕΘ – HELEXPO, φέρνοντας κοντά επαγγελματίες του κλάδου, λάτρεις του αυτοκινήτου και το ευρύ κοινό σε ένα τριήμερο γεμάτο ένταση, τεχνολογία και εντυπωσιακά shows.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά:

  • Βελτιωμένα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων και μοναδικά project builds
  • Διαγωνισμούς ηχοσυστημάτων (car audio) με δυνατές συμμετοχές
  •  Εταιρείες aftermarket, ανταλλακτικών και εξοπλισμού
  •  Παρουσιάσεις 4×4 και ειδικών οχημάτων
  • DJ sets και live entertainment καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης
  • Εντυπωσιακά shows, happenings και διαγωνισμούς για το κοινό

Η έκθεση αποτελεί σημείο συνάντησης για τον κόσμο του αυτοκινήτου στη Βόρεια Ελλάδα, ενισχύοντας την αγορά, τη δικτύωση και την προβολή των επιχειρήσεων του κλάδου.

Με τη συμμετοχή σημαντικών εταιρειών και εκθετών, το Auto Motor World – Thessaloniki Tuning Show 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά τον κορυφαίο θεσμό για το tuning και το αυτοκίνητο.

Πληροφορίες  Επικοινωνία:

info@thessalonikituningshow.gr

www.thessalonikituningshow.gr

Thessaloniki Tuning Show

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Λευτέρης Πετρούνιας: Ο Άρχοντας των Κρίκων κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κ. Μητσοτάκη για την κατάσταση στην αγορά λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Οι on air ευχές των συνεργατών της στην έναρξη της εκπομπής – “Η Ξένια μας είναι το νέο μέλος του πλανήτη”

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Άση Μπήλιου και Κατερίνα Ζαρίφη στο 1% Club: Μας φέρατε να μας ξεφτιλίσετε

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Kατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης της

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8 ώρες πριν

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα