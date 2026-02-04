MENOY

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το συνηθισμένο λάθος των οδηγών που “μπλοκάρει” τους δρόμους – Γιατί δημιουργείται μποτιλιάρισμα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Επιστήμονες στο Ηνωμένο Βασίλειο μελέτησαν τα συχνά μποτιλιαρίσματα στους δρόμους, και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η κίνηση στους δρόμους οφείλεται κυρίως στις οδηγικές μας συνήθειες.

Ο ερευνητής κυκλοφορίας Eddie Wilson και η ομάδα του, χρησιμοποιώντας κάμερες υψηλής τεχνολογίας και υπολογιστική μοντελοποίηση σε αυτοκινητόδρομους γύρω από το Μπέρμιγχαμ, παρακολούθησαν την κίνηση στους δρόμου, και ανακάλυψαν ότι τα μποτιλιαρίσματα ξεκινούν χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως ουσιαστικός λόγος.

Σύμφωνα με την έρευνα, η συμφόρηση μπορεί κυριολεκτικά να δημιουργηθεί, να διατηρηθεί και να εξαπλωθεί χωρίς καμία εξωτερική αιτία, ως το αναπόφευκτο αποτέλεσμα του να βάζεις χιλιάδες ανθρώπους με διαφορετικούς χρόνους αντίδρασης και στυλ οδήγησης στο ίδιο τμήμα του δρόμου.

Σε μικρότερους δρόμους αυτό δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό, όμως σε πολυσύχναστες λεωφόρους, αυτές οι αμελητέες σχεδόν αντιδράσεις, μετατρέπονται σε τεράστια προβλήματα.

Όπως αποδείχθηκε, ένα απαλό χτύπημα του φρένου από έναν και μόνο οδηγό, θα αναγκάσει όλους τους οδηγούς από πίσω τους να φρενάρουν και οι ίδιοι, δημιουργώντας από το πουθενά μια εντυπωσιακή συμφόρηση.

Ωστόσο το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η μοντελοποίηση σε υπολογιστή αποκάλυψε πως αυτά τα μποτιλιαρίσματα δεν εξαφανίζονται μόλις αρχίσει να κινείται ξανά η κυκλοφορία, αλλά δημιουργεί το φαινόμενο του κυματισμού, ωθώντας προς τα πίσω την κίνηση.

Χωρίς βέβαια να αποδίδουμε εξ’ ολοκλήρου την κίνηση στον παραπάνω λόγο, η έρευνα παρουσιάζει πράγματι μια πολύ εντυπωσιακή πτυχή, που δίνει ένα βάσιμο επιχείρημα στο φαινόμενο το οποίο ταλαιπωρεί καθημερινά εκατομμύρια οδηγούς στα αστικά κέντρα.

Καθώς όμως είναι αδύνατο να αποκτήσουν όλοι οι οδηγοί τις ίδιες συνήθειες κατά την οδήγηση, ίσως με την ανάπτυξη και την αποδοχή της αυτόνομης οδήγησης, το φαινόμενο να περιοριστεί, καθώς σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, όλα τα οχήματα θα χρησιμοποιούν ένα πανομοιότυπο μοτίβο οδήγησης.

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα είστε αντιμέτωποι με ένα μποτιλιάρισμα που σας καθυστερεί να φτάσετε εγκαίρως στον προορισμό σας, να θυμάστε πως δεν είστε απλώς κολλημένοι στην κίνηση, αλλά μέρος ενός συναρπαστικού επιστημονικού φαινομένου.

Πηγή: carandmotor.gr

