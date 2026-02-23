Το λάθος που κάνουμε όλοι με το air condition στο αυτοκίνητο – Τι πρέπει να προσέξουμε

Το air condition αποτελεί πλέον ένα βασικό στοιχείο του εξοπλισμού ενός οχήματος, ιδίως σε χώρες με υψηλές θερμοκρασίες όπως η δική μας.

Παλαιότερα, το σύστημα του κλιματισμού θεωρούταν premium και συγκαταλεγόταν στα ακριβά προαιρετικά στοιχεία, ωστόσο σήμερα περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμού κάθε μοντέλο που βγαίνει από την γραμμή παραγωγής ενός εργοστασίου.

Σε κάθε περίπτωση και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι το έχουμε συνυφασμένο στο μυαλό μας με την ρύθμιση της θερμοκρασίας της καμπίνας κατά τους θερινούς μήνες, το σύστημα μπορεί και σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να λειτουργεί και τον χειμώνα.

Και αυτό γιατί πέρα από την ψύξη, ο κλιματισμός συμβάλλει αποτελεσματικά στην αφύγρανση της καμπίνας και στην ταχύτερη αποθάμβωση των τζαμιών, συχνά με καλύτερα αποτελέσματα από το συμβατικό σύστημα θέρμανσης.

Η αποτελεσματικότητά του γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή όταν προσπαθούμε να ξεθαμπώσουμε τα τζάμια του αυτοκινήτου ένα κρύο πρωινό﻿, κάτι που γίνεται σε μικρότερο χρόνο από ότι με τη χρήση του καλοριφέρ.

Οι λόγοι για το παραπάνω εντοπίζονται στο ότι το air condition δεν «περιμένει» τον κινητήρα να φτάσει στα απαιτούμενα επίπεδα θερμοκρασίας για να λειτουργήσει σωστά.

Παράλληλα ο αέρας που «φιλτράρει» το air condition είναι πιο ξηρός και έτσι απορροφά μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας που βρίσκεται στην καμπίνα -κυρίως από την αναπνοή μας- σε σχέση με τον ζεστό αέρα που έρχεται από το καλοριφέρ.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν δεν χρειαζόμαστε το air condition για να ζεστάνουμε την καμπίνα του αυτοκινήτου μας, πρέπει να το χρησιμοποιούμε περιοδικά όλες τις εποχές του χρόνου ώστε να το «κρατάμε σε φόρμα», ειδικά στα παλιότερης τεχνολογίας συστήματα κλιματισμού.

Με την ενεργοποίηση έστω μία φορά κάθε 15 ημέρες απομακρύνουμε την υγρασία που μπορεί να συγκεντρώνεται στις σωληνώσεις και τους αεραγωγούς του συστήματος και έτσι μειώνουμε την πιθανότητα εμφάνισης μούχλας και μικροβίων.

Η υγρασία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε διάβρωση μεταλλικών εξαρτημάτων που ενδέχεται να είναι εκτεθειμένα εντός του κυκλώματος, ενώ η μη χρήση του μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του συμπιεστή.

