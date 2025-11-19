Το λάθος με τα φώτα που κοστίζει ακριβά – Ποιοι πληρώνουν πρόστιμο 350 ευρώ και χάνουν το δίπλωμά τους

Η σωστή χρήση των φώτων στο αυτοκίνητο είναι από τις πρώτες γνώσεις που παίρνει ένας νέος οδηγός, ωστόσο ακόμη και οι πιο έμπειροι υποπίπτουν σε ένα λάθος που μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο και να επιφέρει τσουχτερό πρόστιμο.

Όλοι όσοι κάθονται πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου γνωρίζουν ότι τα φώτα πρέπει κατά τη διάρκεια της νύχτας να είναι αναμμένα, αφενός για να του εξασφαλίζουν καλή ορατότητα και αφετέρου ώστε το όχημα να είναι ορατό στους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Δεν είναι λίγοι, ωστόσο, οι οδηγοί που υποπίπτουν σε λάθη όσον αφορά τη χρήση των φώτων, με αποτέλεσμα να ενέχει ο κίνδυνος να πέσουν στα δίχτυα της Τροχαίας και στη χειρότερη περίπτωση να εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα -ή να το προκαλέσουν.

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη σχετίζεται με τη χρήση των φωτών πορείας, δηλαδή της μεγάλης σκάλας που μας βοηθάει να βλέπουμε τον δρόμο σε συνθήκες μη επαρκούς φωτισμού του τελευταίου.

Αρχικά, να ξεκαθαρίσουμε ότι τα φώτα πορείας όχι μόνο είναι υποχρεωτικά, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι ικανής έντασης, για τον επαρκή φωτισμό της οδού κατά τη νύκτα με καθαρές καιρικές συνθήκες, σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων μπροστά από το όχημα. (Άρθρο 67 «Φώτα πορείας (μεγάλα)»).

Το λάθος με τη μεγάλη σκάλα

Αναντίρρητα, η μεγάλη σκάλα μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια κατά την οδήγησή μας σε επαρχιακό δρόμο τη νύκτα, μιας και πολλές φορές αποτελεί το μοναδικό μέσο προκειμένου να έχουμε «εικόνα» του δρόμου. Σε περίπτωση, όμως, που κάνουμε άσκοπη χρήση της δεν αποκλείεται να χρειαστεί να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη και να χάσουμε το δίπλωμα οδήγησής μας.

Ειδικότερα, όπως έχουμε παρατηρήσει, πολλοί οδηγοί -είτε από αδιαφορία, είτε από απροσεξία- διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ενεργοποιημένα τα φώτεια πορείας, με αποτέλεσμα να ενέχει ο κίνδυνος να «τυφλώσουν» τους οδηγούς των οχημάτων που έρχονται αντίθετα.

Πρόκειται για ένα λάθος που σύμφωνα με το Άρθρο 40 («Κανόνες χρήσης των φωτών οχημάτων») του ΚΟΚ, τιμωρείται με χρηματική ποινή 350 ευρώ και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα 1 μηνός.

Αυτό, λοιπόν, που πρέπει να κάνει ο οδηγός, όταν πρόκειται να συναντηθεί με όχημα που έρχεται αντίθετα, είναι να απενεργοποιήσει τη μεγάλη σκάλα και να επιστρατεύσει τα φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα).

Πηγή: carandmotor.gr