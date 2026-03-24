Το άγνωστο τρικ με τα ελληνικά φανάρια – Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις άδικα να ανάψει πράσινο

Μια άγνωστη λειτουργία των φαναριών στη χώρα μας παρουσιάζεται στο παρακάτω βίντεο, με τη πλειοψηφία των οδηγών να σχολιάζει πως δεν γνώριζε για τη παρουσία του έως σήμερα.

Με τη κίνηση στα αστικά κέντρα να γίνεται ανυπόφορη ειδικά σε ώρες αιχμής, δεν είναι λίγοι αυτοί που αποδίδουν μεγάλο μέρος του φαινομένου στη ρύθμιση των φαναριών στις μεγαλουπόλεις.

Ωστόσο, κάτι που πολλοί οδηγοί αγνοούν είναι οι λεγόμενοι επαγωγικοί βρόχοι, οι οποίοι βρίσκονται σε συγκεκριμένα φανάρια της χώρας, και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, εάν χρησιμοποιηθούν σωστά.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δημιουργός του βίντεο που βρίσκεται σε μια δισταύρωση στη Θεσσαλονίκη:«Όταν φτάνουμε σε φανάρι και κάτω στο δρόμο έχει αυτό το πλαίσιο με τις λεπτές μαύρες γραμμούλες, θα πηγαίνετε πάνω να το πατάτε γιατί αυτές οι γραμμούλες είναι μαγνητικός αισθητήρας και αν δεν τον πατήσεις δεν ανάβει το φανάρι πράσινο. Οπότε πάμε πιο μπροστά να τον πατήσουμε για να γίνει και ο σηματοδότης πράσινος».

Πιο συγκεκριμένα, οι επαγωγικοί βρόχοι είναι ένα ενσωματωμένο στο οδόστρωμα σύστημα ανίχνευσης, που λειτουργεί ως πηνίο, δημιουργώντας ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Η λειτουργία του είναι σχετικά απλή, καθώς ανιχνεύει μεταλλικά αντικείμενα που διαταράσσουν αυτό το πεδίο, ενεργοποιώντας έτσι τα φανάρια.

Το σύστημα αυτό εντοπίζεται όπως προείπαμε σε συγκεκριμένα φανάρια ανά τη χώρα, κατά κανόνα σε φανάρια χαμηλής κίνησης που βγαίνουν σε μεγαλύτερους δρόμους, προκειμένου να μην διακόπτεται άσκοπα η κυκλοφορία.﻿

Παρ’ όλα αυτά, συνήθως τα δίκυκλα, τα οποία κατασκευαστικά έχουν λιγότερο μέταλλο, είναι λιγότερο εύκολο να ανιχνευτούν. Στη περίπτωση αυτή, οι οδηγοί συνίσταται να σταματούν ακριβώς πάνω στη πλευρική γραμμή του βρόχου, καθώς στο σημείο αυτό η ευαισθησία είναι μεγαλύτερη. Εκτός από τα φανάρια στον δρόμο, το σύστημα χρησιμοποιείται επίσης σε πάρκινγκ και στα διόδια.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας σε λιγότερο από 24 ώρες 16.000 like και 400 σχόλια. Οι χρήστες σχολίασαν την ιδιαιτερότητα αυτού του μηχανισμού, ενώ αρκετοί κατέθεσαν και πεεριστατικά που έχουν συμβεί στους ίδιους σχετικά με το εν λόγω σύστημα, καθώς δεν γνώριζαν ότι αρκετοί φωτεινοί σηματοδότες λειτουργούν με βάση την ανίχνευση παρουσίας και όχι με προκαθορισμένο χρόνο.

