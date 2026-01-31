Το άγνωστο εξάρτημα του αυτοκινήτου που οι σημερινοί 20άρηδες δεν θα μάθουν ποτέ – Γιατί εξαφανίστηκε

Η πλειοψηφία των σημερινών οδηγών δεν γνωρίζει ποια ήταν η λειτουργία ενός άλλοτε απαραίτητου συστήματος για την εκκίνηση του κινητήρα στα παλαιότερα αυτοκίνητα, το οποίο δεν χρησιμοποιείται πλέον εδώ και πολλά χρόνια.

Προερχόμενη από την αναλογική εποχή του αυτοκινήτου, τότε που τα ηλεκτρονικά συστήματα ψεκασμού αποτελούσαν ακόμη σενάριο επιστημονικής φαντασίας για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, η βαλβίδα τσοκ, ή πιο γνωστό ως σκέτο «τσοκ», ήταν μια απλή πεταλούδα που επενεργούσε στην εισαγωγή αέρα των καρμπυρατέρ.

Το όνομά της προέρχεται από το αγγλικό ρήμα «choke» που σημαίνει κυριολεκτικά «πνίγω».

Στόχος αυτής της βαλβίδας που λειτουργούσε χειροκίνητα με το τράβηγμα ενός μικρού λεβιέ στο ταμπλό του αυτοκινήτου ήταν να κλείσει την εισαγωγή αέρα του καρμπυρατέρ, αλλάζοντας έτσι το μείγμα καυσίμου αέρα προς το πιο πλούσιο, με περισσότερη δηλαδή βενζίνη από αέρα στο mix, από αυτή που χρησιμοποιεί ο κινητήρας κατά την κανονική λειτουργία του.

Το παραπάνω βοηθούσε τους κινητήρες να πάρουν πιο εύκολα μπροστά, ειδικά τις κρύες ημέρες του χρόνου, αφού για τον σπινθήρα του μπουζί η παρουσία περισσότερης βενζίνης στο μείγμα έκανε… πιο εύκολη τη «ζωή» του.

Τα καρμπυρατέρ με ηλεκτρονική διαχείριση που άρχισαν σταδιακά να αντικαθιστούν τα συμβατικά, ήταν το πρώτο μεγάλο «χτύπημα» για το χειροκίνητο τσοκ, αφού η απαραίτητη για τα κρύα πρωινά λειτουργία του γινόταν πλέον αυτόματα.

Μεταξύ των τελευταίων αυτοκινήτων παραγωγής που διέθεταν συμβατικά καρμπιρατέρ συγκαταλέγονται τα Jeep Grand Wagoneer του 1991 και το Ford LTD Crown Victoria της ίδιας χρονιάς. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με απόλυτη βεβαιότητα ποιο ήταν το τελευταίο μοντέλο που διέθετε χειροκίνητο τσοκ, ωστόσο το πιθανότερο είναι πως επρόκειτο για κάποιο οικονομικό μοντέλο καθημερινής χρήσης.

Το κλασικό Mini, το οποίο κατασκευαζόταν μεταξύ 1959 και 2000 τοποθετείται μεταξύ των τελευταίων αυτοκινήτων που διατήρησαν χειροκίνητο τσοκ, καθώς απέκτησε για πρώτη φορά σύστημα ψεκασμού καυσίμου τον Οκτώβριο του 1991.

Αυτό που αποτελείωσε το τσοκ ήταν τα ηλεκτρονικά συστήματα ψεκασμού για την τροφοδοσία των κινητήρων που αντικατέστησαν εξολοκλήρου τα καρμπυρατέρ και δεν απαιτούσαν πλέον την παρουσία του. Ωστόσο το τσοκ υπάρχει ακόμη και μπορείτε να το βρείτε για παράδειγμα σε μικρής χωρητικότητας θερμικούς κινητήρες δικύκλων ή σε… αλυσοπρίονα και γεννήτριες.

Πηγή: carandmotor.gr