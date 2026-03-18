Τι είναι αυτό το “Σ” που κολλούν οι οδηγοί στο πίσω τζάμι του αυτοκινήτου -Ποιοι το χρησιμοποιούν

Σχεδόν όλοι οι σημερινοί οδηγοί αυτοκινήτου είχαν κάποτε ένα «Ν» κολλημένο στο πίσω παρμπρίζ του αυτοκινήτου τους, όμως λίγοι μπορούν να πουν ότι κυκλοφόρησαν με ένα «Σ» ή ότι γνωρίζουν τι σημαίνει όταν το συναντούν στον δρόμο.

Το γράμμα «Ν» μαρτυρά την κυκλοφορία ενός νέου οδηγού στον δρόμο, προειδοποιώντας τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου ότι οφείλουν να είναι περισσότερο επιεικείς απ’ ό,τι συνήθως, αλλά και λίγο πιο προσεκτικοί.

Ωστόσο ο νόμος 4850/2021 εισήγαγε ένα ακόμη γράμμα στην αλφάβητο του δρόμου, αφού από τη στιγμή που ψηφίστηκε, θέσπισε τη χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης και σε 17χρονους, σηματοδοτώντας την ένταξη της Ελλάδας στη λίστα με τις χώρες που δεν χρειάζεται να ενηλικιωθείς για να πιάσεις τιμόνι.

Οι εν λόγω 17χρονοι μπορούν έκτοτε να οδηγούν με προσωρινές άδειες εντός της Περιφέρειας στην οποία κατοικούν, αλλά με παρουσία συνοδού που είναι τουλάχιστον 25 ετών και έχει «καθαρό» δίπλωμα οδήγησης για τουλάχιστον 5 χρόνια.

Προϋπόθεση είναι το αυτοκίνητο τους να φέρει το γράμμα «Σ» σε εμφανές σημείο, ενώ μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους τους, επιτρέπεται να οδηγούν χωρίς συνοδό εντός της ελληνικής επικράτειας.

Το γράμμα αυτό θα πρέπει να είναι μαύρου χρώματος, να εκτυπώνεται σε επιφάνεια λευκού χρώματος και να έχει διαστάσεις 12×15 εκατοστά. Θα τοποθετείται στη δεξιά άκρη της εσωτερικής πλευράς του πίσω παρμπρίζ του οχήματος με τέτοιο τρόπο ώστε να διακρίνεται με ευχέρεια από τους οδηγούς των οχημάτων που ακολουθούν.

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 18 ετών, ανεξαρτήτως αν εξακολουθεί να επιβαίνει ή όχι συνοδός στο όχημα, αφαιρείται το διακριτικό σήμα «Σ» και τοποθετείται το διακριτικό σήμα «Ν» για έναν ακόμα χρόνο.

Επιπλέον, υποχρεούνται τόσο ο ανήλικος οδηγός όσο και ο συνοδός να φέρουν κατά την οδήγηση δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αναγνώρισης της ταυτότητάς τους, καθώς και απλή εκτύπωση ή μεταφορτωμένη σε κατάλληλο μέσο σε ψηφιακή μορφή την προσωρινή άδεια οδήγησης.

Εννοείται ότι ο «συνοδευόμενος» ανήλικος οδηγός πρέπει να είναι τύπος και υπογραμμός και να ακολουθεί πιστά τον K.O.K. και τις συμβουλές του εμπειρότερου συνοδού. Ακόμα, για να διατηρήσει το προσωρινό δίπλωμα ο 17χρονος οδηγός, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μηδενική κατανάλωση αλκοόλ. Για αυτό, σε περίπτωση που δεν τηρείται ο Κ.Ο.Κ. ή έχει καταναλώσει αλκοόλ ο ανήλικος οδηγός, τιμωρείται και ο συνοδός.

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αυστηρές τόσο για τους ανήλικους οδηγούς με προσωρινή άδεια όσο και για τους συνοδούς τους στην περίπτωση που δεν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις, καθώς σε αυτήν την περίπτωση η οδήγηση θα θεωρείται παράνομη και θα επιφέρει αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Πιο αναλυτικά ισχύει:

α. Η οδήγηση χωρίς την παρουσία συνοδού ή με την παρουσία συνοδού ο οποίος δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις εκλαμβάνεται ως οδήγηση χωρίς κατοχή της κατάλληλης κατηγορίας άδειας οδήγησης και επιβάλλεται στον ανήλικο οδηγό η προβλεπόμενη κύρωση, ενώ επιπλέον θα αφαιρείται η προσωρινή άδεια οδήγησης, η οποία θα ακυρώνεται και δεν θα μπορεί να επανεκδοθεί. Το έντυπο της άδειας οδήγησης θα επαναχορηγείται με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 19 ετών.

β. Στον συνοδό που έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης και δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης 30 ημέρες.

γ. Στις περιπτώσεις παραβίασης του Κ.Ο.Κ. από τον οδηγό, η ανάλογη κύρωση δεν θα επιβάλλεται μόνο στον οδηγό, αλλά και στο συνοδό εφόσον επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Παράλληλα, για παράβαση που επιφέρει αφαίρεση της άδειας οδήγησης, αφαιρείται η προσωρινή άδεια οδήγησης, η οποία ακυρώνεται και δεν μπορεί να επανεκδοθεί.

δ. Σε περίπτωση μη τοποθέτησης σε όχημα του διακριτικού σήματος «Σ» επιβάλλεται στον οδηγό και στον συνοδό διοικητικό πρόστιμο 20 ευρώ.

Τέλος, εάν υπάρξει παράβαση που φέρει αφαίρεση της προσωρινής άδειας οδήγησης του ανήλικου οδηγού, μετά την επικύρωση της παράβασης, θα ειδοποιείται αυθημερόν η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την άμεση ακύρωση της άδειας.

