Τι χαλάει στο αυτοκίνητο όταν το αφήνω παρκαρισμένο – Μηχανικός αποκαλύπτει

Σύμφωνα με έναν έμπειρο μηχανικό, αρκετά εξαρτήματα του αυτοκινήτου κινδυνεύουν να υποστούν φθορές όταν το όχημα παραμένει παρκαρισμένο και ακινητοποιημένο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Παρότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι κατασκευασμένα για αντοχή και αξιοπιστία, η πολύμηνη ακινησία μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για κρίσιμα μέρη τους.

Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι, άλλωστε, η μπαταρία. Όταν ένα αυτοκίνητο δεν κινείται, η μπαταρία αποφορτίζεται σταδιακά, μέχρι να μείνει τελείως άδεια. Σε αρκετές περιπτώσεις, η μόνη λύση είναι η αντικατάσταση της με καινούρια, αφού οι συνεχείς βαθιές εκφορτίσεις μειώνουν ανεπανόρθωτα τη διάρκεια ζωής της. Ωστόσο, όπως εξηγεί ο μηχανικός, δεν είναι μόνο η μπαταρία που υποφέρει από τη μακροχρόνια ακινησία.

Μεγάλο πρόβλημα μπορεί να προκύψει και από το χειρόφρενο, καθώς και το κιβώτιο ταχυτήτων, ειδικά όταν ο οδηγός παρκάρει το αυτοκίνητο χωρίς να σηκώσει το χειρόφρενο και αφήνει το αυτοκίνητο με ταχύτητα . Αυτή η πρακτική, προειδοποιεί ο ειδικός, μπορεί να προκαλέσει πιέσεις στο κιβώτιο και μικρές ανεπαίσθητες μετακινήσεις του οχήματος, αφού το χειρόφρενο δεν έχει ενεργοποιηθεί για να το «κλειδώσει».

Στα χειροκίνητα αυτοκίνητα υπάρχει ο κίνδυνος το όχημα να κυλήσει, ενώ στα αυτόματα, η πίεση μεταφέρεται αποκλειστικά στη σχέση “P”, επιβαρύνοντας υπερβολικά το σασμάν.

Ανάλογα προβλήματα δημιουργούνται και στα φρένα, είτε πρόκειται για δισκόφρενα είτε για ταμπούρα. Εάν το αυτοκίνητο παραμείνει ακίνητο για καιρό, ειδικά μετά από πλύσιμο ή οδήγηση υπό βροχή, σχηματίζεται ένα λεπτό στρώμα σκουριάς στους δίσκους.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή «κόλλημα» στα τακάκια﻿, με αποτέλεσμα τα φρένα να μπλοκάρουν όταν ο οδηγός προσπαθήσει να κινήσει ξανά το όχημα.

Αντίθετα, ο μηχανικός υποστηρίζει ότι η στάθμευση σε κεκλιμένο δρόμο ή με γυρισμένους τροχούς δεν προκαλεί φθορά, καθώς η ανάρτηση και τα αμορτισέρ είναι σχεδιασμένα να δέχονται τέτοιες πιέσεις. Σημειώνει, ωστόσο, πως η στάθμευση με τους τροχούς στραμμένους προς τα έξω αυξάνει τις πιθανότητες να χτυπηθεί το αυτοκίνητο από διερχόμενα οχήματα.

Ο μηχανικός διευκρινίζει ότι και η ανάρτηση επηρεάζεται από την ακινησία, αλλά αυτό συμβαίνει όταν αυτή διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμέα, τα σινεμπλόκ και τα ελαστικά μέρη χάνουν την ελαστικότητά τους ή ξεραίνονται όταν μένουν στην ίδια θέση για εβδομάδες ή μήνες.

Παράλληλα, η μακροχρόνια στάθμευση επηρεάζει και τις μπαταρίες υψηλής τάσης των υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων. Αν η στάθμη φόρτισης πέσει κάτω από τις ελάχιστες προδιαγραφές του κατασκευαστή, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης.

