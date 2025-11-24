Τι απαγορεύεται να μεταφέρω με το αυτοκίνητό μου – Τα πρόστιμα που ισχύουν

Ένα από τα μεγάλα προτερήματα του αυτοκινήτου είναι η ευκολία που προσφέρει στη μεταφορά αντικειμένων, ωστόσο σε μερικές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με πρόστιμο.

Μπορεί οι καλοκαιρινές αποδράσεις να αποτελούν πλέον μακρινή ανάμνηση, ωστόσο εν όψει των αργιών των Χριστουγέννων, πολλοί είναι εκείνοι που ενδεχομένως έχουν ήδη οργανώσει κάποιο ταξίδι με το αυτοκίνητο.

Αυτό που για τους περισσότερους μοιάζει με μια απλή και αθώα διαδικασία, εν προκειμένω η μεταφορά αντικειμένων, μπορεί στην πραγματικότητα να αποδειχθεί παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ﻿αφού θέτει σαφείς κανόνες για τη φόρτωση και τη μεταφορά, καθορίζοντας όρια σε βάρος, μέγεθος και τοποθέτηση.

Υπερβολικά βαριά αντικείμενα

Ο νόμος αναφέρει ξεκάθαρα το μικτό βάρος του αυτοκινήτου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνά το όριο που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής και αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

Αν το όχημα μεταφέρει παραπάνω βάρος από το επιτρεπόμενο, όχι μόνο επηρεάζεται η οδική του συμπεριφορά (π.χ. μεγαλύτερες αποστάσεις φρεναρίσματος, αυξημένη φθορά στα ελαστικά), αλλά οι αρχές έχουν τη δυνατότητα ακόμη και να το ακινητοποιήσουν.

Επικίνδυνα ή κακώς τακτοποιημένα αντικείμενα

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη των εκδρομέων είναι να στοιβάζουν τις αποσκευές χωρίς τάξη. Μια βαλίτσα ή ένα κουτί που δεν είναι σωστά στερεωμένο μπορεί, σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος, να μετατραπεί σε «πύραυλο» μέσα στην καμπίνα.

Για αυτό ο Κ.Ο.Κ. απαιτεί τη χρήση καλωδίων, σχοινιών, αλυσίδων ή καλυμμάτων που συγκρατούν το φορτίο. Αν αυτά λείπουν ή δεν έχουν σφιχτεί σωστά τα αντικείμενα, το πρόστιμο είναι 30 ευρώ.

Αντικείμενα που εμποδίζουν ή «τυφλώνουν»

Δεν είναι λίγες οι φορές που αποσκευές, ποδήλατα ή μεγάλα αντικείμενα περιορίζουν την ορατότητα του οδηγού, είτε προς τα πίσω είτε πλάγια, κάτι το οποίο φυσικά απαγορεύεται, όπως και να καλύπτονται τα πίσω φώτα, οι πινακίδες κυκλοφορίας ή τα ανακλαστικά. Ένα αυτοκίνητο με κρυμμένα φώτα τη νύχτα είναι πρακτικά «αόρατο» στους άλλους οδηγούς.

Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ μιας και ανήκουν στις παραβάσεις κατηγορίας Ε2-Α. Αν μάλιστα υπάρξει διαρροή ή πτώση αντικειμένων στον δρόμο, που θέτει σε κίνδυνο και άλλα οχήματα, τότε η παράβαση «αναβαθμίζεται» στην κατηγορία Ε2-Β με 150 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Υπερβολικά μακριά αντικείμενα

Συχνά βλέπουμε σωλήνες, ξύλα ή μεγάλα αντικείμενα να προεξέχουν από το πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου. Ο Κ.Ο.Κ. ορίζει ότι η προεξοχή δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% του μήκους του αμαξώματος.

Αν αυτό το όριο παραβιαστεί χωρίς ειδική άδεια από την Τεχνική Υπηρεσία, επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ.

Αντικείμενα που σύρονται στο έδαφος

Απαγορεύεται να μεταφέρονται αντικείμενα που ακουμπούν στο οδόστρωμα, όπως σχοινιά, σιδηροσωλήνες ή ξύλα που περισσεύουν, γιατί μπορεί να προκαλέσουν φθορές στο δρόμο ή σοβαρά ατυχήματα.

Η μόνη εξαίρεση είναι όταν υπάρχει σχετική άδεια και διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Διαφορετικά, η παράβαση χαρακτηρίζεται Ε2-Α και τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ.

Πολλά άτομα στο αυτοκίνητο

Η υπέρβαση του αριθμού επιβατών που ορίζει η άδεια κυκλοφορίας είναι μια ακόμα παράβαση που οι οδηγοί συχνά αγνοούν. Κάθε αυτοκίνητο έχει συγκεκριμένες θέσεις και ζώνες ασφαλείας, και η παραβίαση αυτού του κανόνα σημαίνει μειωμένη προστασία για όλους τους επιβάτες. Ο οδηγός που μεταφέρει περισσότερα άτομα από το προβλεπόμενο τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ, ενώ του αφαιρείται και η άδεια οδήγησης για 10 ημέρες.

Πηγή: carandmotor.gr