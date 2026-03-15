Τέλος στην οδήγηση: Σε ποια ηλικία πρέπει να αφήσω το τιμόνι σύμφωνα με τους ειδικούς

Παρότι η ελληνική νομοθεσία δεν επιβάλλει συγκεκριμένο ηλικιακό όριο για τη διατήρηση της άδειας οδήγησης, η πραγματικότητα δείχνει πως κάποια στιγμή η ικανότητα του οδηγού επηρεάζεται από φυσιολογικές βιολογικές αλλαγές.

Η οδήγηση είναι πολλά περισσότερα από μία καθημερινή συνήθεια που διευκολύνει τη μετακίνησή μας. Το τιμόνι είναι ένα σύμβολο ελευθερίας, ανεξαρτησίας και δυνατότητας μετακίνησης χωρίς περιορισμούς.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ηλικία από μόνη της δεν αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η κατάσταση υγείας, οι αντιδράσεις, η κρίση και η συνολική ετοιμότητα του οδηγού. Γι’ αυτό προτείνουν να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα σημάδια που υποδηλώνουν ότι η οδήγηση μπορεί να μην είναι πλέον ασφαλής.

Η διαδικασία λήψης μιας τέτοιας απόφασης είναι συναισθηματικά δύσκολη, γι’ αυτό και οι ειδικοί συμβουλεύουν ότι πριν γίνει οποιοδήποτε βήμα, ο μεγαλύτερος σε ηλικία οδηγός πρέπει να ακούσει προσεκτικά τις παρατηρήσεις και τις ανησυχίες των ανθρώπων γύρω του.﻿

Αξίζει να σκεφτείτε να σταματήσετε την οδήγηση εάν:

Τα μέλη της οικογένειάς σας αρχίζουν να φοβούνται όταν οδηγείτε

Ο γιατρός σας ανησυχεί ότι δεν είστε σωματικά ή/και διανοητικά σε θέση να οδηγείτε

Αισθάνεστε άβολα ενώ οδηγείτε

Η όραση και η ακοή σας επιδεινώνονται γρήγορα

Παρόλα αυτά, υπάρχουν τρόποι για να συνεχίσετε να οδηγείτε περισσότερο και οι ειδικοί επισημαίνουν μερικούς από αυτούς.

Διατηρήστε την καλή φόρμα

Αν και η οδήγηση δεν είναι μια ιδιαίτερα επίπονη δραστηριότητα, σίγουρα απαιτεί μία Α φυσική κατάσταση. Η σωματική άσκηση βελτιώνει την υγεία συνολικά και με τη σειρά της αυξάνει την ικανότητά σας να είστε σε εγρήγορση. Το καθημερινό περπάτημα είναι ο πιο εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος για να παραμείνουν σε φόρμα οι ηλικιωμένοι.

Ελέγχετε τακτικά την όραση και την ακοή σας

Όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ακούς και να βλέπεις. Αυτές οι αισθήσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ασφαλή οδήγηση, γι’ αυτό προγραμματίστε με το γιατρό σας τακτικά τεστ όρασης και ακοής.

Να είστε προσεκτικοί με τα φάρμακά σας

Τα φάρμακα μπορεί να βλάψουν την ικανότητά σας να οδηγείτε με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα τα φυλλάδιά τους και να έχετε κατά νου τις παρενέργειες, όπως για παράδειγμα η υπνηλία.

Οδηγήστε μόνο με καλό καιρό και κατά τη διάρκεια της ημέρας

Οι κακές καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν την οδήγηση, οπότε σκεφτείτε δύο φορές πριν πιάσετε το τιμόνι μια “δύσκολη” ημέρα.

Αποφύγετε να οδηγείτε μόνοι σας

Εάν έχετε κάποιο τραυματισμό ή ασθένεια που επηρεάζει απρόβλεπτα την ικανότητά σας να οδηγείτε, φροντίστε να έχετε για συνοδηγό κάποιο φίλο ή μέλος της οικογένειάς σας που έχει δίπλωμα οδήγησης.

Αποδεχτείτε τα όριά σας

Μάθετε να αποδέχεστε το γεγονός ότι όσο μεγαλώνετε, η ικανότητά σας να οδηγείτε περιορίζεται. Θα πρέπει να οδηγείτε πιο προσεκτικά, να τηρείτε με ευλάβια τα όρια ταχύτητας, να προσαρμόσετε την ταχύτητά σας ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου και να αυξήσετε ελαφρώς τη συνηθισμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.

Πηγή: carandmotor.gr