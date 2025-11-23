Σφυρίζουν τα φρένα του αυτοκινήτου; Τι πρέπει να προσέξετε

Τι σημαίνει και τι πρέπει να προσέξω άμεσα όταν ακούσω τον χαρακτηριστικό αυτόν ήχο από το σύστημα πέδησης του αυτοκινήτου; ﻿

Τα φρένα είναι ένα από τα σημαντικότερα συστήματα ενός αυτοκινήτου, αφού σχετίζονται άμεσα με τον τομέα της ασφάλειας και είναι αυτά που επιμερίζουν το βάρος της επιβράδυνσης και εξασφαλίζουν το ασφαλές σταμάτημα του οχήματος. Ουσιαστικά, αποτελούν το τελευταίο «τείχος» προστασίας ανάμεσα σε ένα τρομακτικό σενάριο στον δρόμο και σε ένα σοβαρό ατύχημα.

Για αυτό, εμείς, ως ιδιοκτήτες,πρέπει πάντα να τα ελέγχουμε και να εξασφαλίζουμε οτι παραμένουν πλήρως λειτουργικά. Έτσι, οποιοσδήποτε θόρυβος ή ένδειξη δυσλειτουργίας δεν πρέπει ποτέ να περνά απαρατήρητη, αλλά αντίθετα να μας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι σφύριγμα κατά το φρενάρισμα. Το εν λόγω φαινόμενο είναι κάτι που μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, με τον πιο συνηθισμένο να είναι η φθορά των τακακιών.

Μετά από χιλιάδες χιλιόμετρα χρήσης, το υλικό τριβής των τακακιών φθείρεται, και όταν εξαντληθεί, το μεταλλικό τους μέρος έρχεται σε άμεση επαφή με τον δίσκο των φρένων, προκαλώντας τον ενοχλητικό αυτό ήχο. Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση, το αυτοκίνητο πρέπει να ελεγχθεί άμεσα και να αντικατασταθούν τα φθαρμένα εξαρτήματα.

Άλλη πιθανή αιτία είναι η συσσώρευση βρωμιάς, σκόνης ή υγρασίας ανάμεσα στα τακάκια και τους δίσκους , κάτι που παρατηρείται συχνά μετά από οδήγηση σε χωματόδρομο ή βρεγμένο οδόστρωμα. Επίσης, ελλιπής λίπανση ή λανθασμένη τοποθέτηση των εξαρτημάτων του συστήματος πέδησης μπορεί να προκαλέσουν θορύβους κατά τη λειτουργία.

Σημειώνεται επίσης, πως, σε αρκετές περιπτώσεις, ο ήχος μπορεί να προέρχεται από νέα τακάκια, τα οποία χρειάζονται λίγο χρόνο χρήσης μέχρι να «πατήσουν» σωστά πάνω στον δίσκο και να σταματήσουν να κάνουν θόρυβο. Βέβαια, αν ο ήχος επιμένει και μετά το πέρας λίγων ημερών, τότε απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

Σε κάθε περίπτωση, η σωστή φροντίδα και επιμέλεια των φρένων είναι καθοριστικής σημασίας, ενώ ακόμη και ο τρόπος οδήγησης παίζει μεγάλο ρόλο στη φθορά τους. Για παράδειγμα, τα απότομα φρεναρίσματα αυξάνουν κατακόρυφα τη θερμοκρασία στα φρένα, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής των τακακιών και των δίσκων.

Αντίθετα, η σταδιακή επιβράδυνση και η πρόβλεψη της κίνησης του δρόμου συμβάλλουν στην καλύτερη μακροχρόνια λειτουργία τους, επιτρέποντας ένα πιο κλιμακωτό και ήρεμο φρενάρισμα που δεν κάνει τόσο μεγάλη ζημιά στον κινητήρα.

Εξίσου σημαντικό είναι να διατηρούμε ασφαλείς αποστάσεις από το προπορευόμενο όχημα, αφού έτσι εξασφαλίζουμε ότι έχουμε πάντα τον χρόνο να φρενάρουμε ομαλά, χωρίς να χρειάζεται να βυθίσουμε απότομα και με υπερβολική ένταση το πόδι μας στο πεντάλ του φρένου.

Ένα ακόμη χρήσιμο «τρικ» είναι η αξιοποίηση του φυσικού φρεναρίσματος του κινητήρα, επιλέγοντας την κατάλληλη σχέση στο κιβώτιο, ειδικά σε κατηφόρες. Ο κινητήρας λειτουργεί τότε σαν φυσικό φρένο, μειώνοντας το φορτίο στους δίσκους και στα τακάκια. Αν οδηγείς υβριδικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το σύστημα ﻿1-pedal drive κάνει ακριβώς αυτό, επιβραδύνει το όχημα μόλις σηκώσεις το πόδι από το γκάζι, ανακτώντας παράλληλα ενέργεια.

Τέλος, καλό είναι να μην κρατιέται το πόδι στο φρένο όταν έχουμε πετύχει την επιβράδυνση στην οποία στοχεύαμε. Η συνεχής, ακόμα και ελαφριά, πίεση στο πεντάλ επιβαρύνει περιττά το υδραυλικό κύκλωμα και φθείρει τα εξαρτήματα πιο γρήγορα.

