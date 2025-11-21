Σεισμός και οδήγηση: Τι πρέπει να κάνετε για να μείνετε ασφαλείς

Οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει κανείς αν συμβεί σεισμός όταν βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο είναι γνωστές, όμως πώς μπορεί κανείς να προφυλαχθεί αν το φαινόμενο «χτυπήσει» κατά τη διάρκεια της οδήγησης;

Σύμφωνα με τις συμβουλές και οδηγίες ασφαλείας που έχει εκδώσει η πυροσβεστική, η πρώτη ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιήσει κανείς είναι να σταθμεύσει το όχημά του σε ασφαλές σημείο, μακριά από γέφυρες, τούνελ, ψηλά κτίρια, δέντρα ή ηλεκτρικά καλώδια, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος πτώσης ή κατάρρευσής τους κατά τη διάρκεια του σεισμού.

Συνιστάται όλοι οι επιβάτες να παραμείνουν εντός του οχήματος, καθώς με αυτόν τον τρόπο ο κίνδυνος μειώνεται σημαντικά, με το αυτοκίνητο να δρα σαν «ασπίδα» ενάντια σε οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να πέσει.

Η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία καλούν τους οδηγούς να μην ξεκινήσουν την πορεία τους αμέσως μετά το τέλος του σεισμού, αλλά αφού πρώτα σιγουρευτούν ότι η κατάσταση γύρω τους είναι ασφαλής, όποτε συμβουλεύονται να κινηθούν αργά και προσεκτικά. Σημαντικό είναι επίσης να διατηρηθούν όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί, ώστε να μη δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να έχουν πρόσβαση όπου υπάρχει ανάγκη.

Εκτός αυτού, τονίζεται ότι η συνεχής ενημέρωση από το ραδιόφωνο ή το κινητό είναι καίριας σημασίας, ώστε να λαμβάνει κανείς πληροφορίες σχετικά με επικείμενους μετασεισμούς ή σοβαρές επιπτώσεις του σεισμού στην περιοχή του.

Σε κάθε ενδεχόμενο, η ψυχραιμία, η ηρεμία και η λογική σκέψη είναι οι βασικοί «σύμμαχοι» για να διατηρήει κανείς την ασφάλειά του σε περίπτωση σεισμού.