Σε αυτά τα δύο σήματα “κόβονται” 8 στους 10 οδηγούς – Ποια είναι η διαφορά τους

Μερικές φορές ακόμη και σήματα που βλέπουμε καθημερινά στον δρόμο μπορούν να μας μπερδέψουν, καθώς κρύβουν λεπτομέρειες που αγνοούμε ή δεν θυμόμαστε.

Η καλή γνώση της οδικής σήμανσης είναι απαραίτητη για την ασφαλή κυκλοφορίας των οδηγών στον δρόμο, ωστόσο ορισμένες λεπτομέρειες μπορεί να διαφεύγουν ακόμη και από τους πιο έμπειρους και καλούς οδηγούς.

Συνήθως με το πέρασμα του χρόνου η γνώση εξασθενεί, με πολλούς οδηγούς να αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ερμηνεύσουν κάποιες κρίσιμες πινακίδες, πολλώ δε μάλλον όταν κάποιο σήμα μεταδίδει παρόμοιο «μήνυμα» με κάποιο άλλο.

Ενδεικτικές είναι οι εικονιζόμενες πινακίδες, με πολλούς ανθρώπους που κάθονται πίσω από τιμόνι να θεωρούν ότι αυτές έχουν ακριβώς την ίδια σημασία, δηλαδή ότι απαγορεύουν σε όλα τα οχήματα (αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσικλέτες κ.ο.κ.) να εισέλθουν σε έναν δρόμο.

Πράγματι, εφόσον αντικρίσουμε πριν την είσοδο σε έναν δρόμο οποιαδήποτε από τις δύο πινακίδες, απαγορεύεται να εισέλθουμε σε αυτόν. Υπάρχει, ωστόσο, μια διαφορά που όσο μικρή και αν είναι, κρίνεται σημαντική.

Η πινακίδα P-8 δηλώνει απαγόρευση εισόδου για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις, όταν η Ρ-7 υπαγορεύει απαγόρευση εισόδου μόνο από μία κατεύθυνση.

Εφόσον, δηλαδή, συναντήσουμε την Ρ-8, που έχει τη μορφή ενός άσπρου κύκλου με κόκκινο περίγραμμα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να εισέλθουμε στον συγκεκριμένο δρόμο, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε.﻿

Κοινός παρονομαστής, βέβαια, αμφότερων των πινακίδων είναι ότι η μη συμμόρφωση στην υπόδειξή τους τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 150 ευρώ στον νέο ΚΟΚ, ενώ αφαιρείται και η άδεια οδήγησης των παραβατών για 20 ημέρες.

Πηγή: carandmotor.gr