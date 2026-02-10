Πρόστιμο 8.000 ευρώ για όλους τους οδηγούς που κάνουν αυτή την κίνηση – Ποια συνήθεια πρέπει να κόψεις

Ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της επιθετικής οδήγησης θεσπίζει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, εισάγοντας βαριές ποινές για συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια οδηγών και λοιπών χρηστών του δρόμου.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την κυκλοφορία στους δρόμους της χώρας μας έχει τεθεί σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο και έχει ως βασικό του στόχο να περιορίσει τα τροχαία ατυχήματα και να βελτιώσει την οδική ασφάλεια.

Η αυστηροποίηση των μέτρων θεωρείται από τις αρχές αναγκαία, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει αρνητικές πρωτιές σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τα θανατηφόρα τροχαία, με τα στατιστικά στοιχεία να παραμένουν σταθερά ανησυχητικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο νέος ΚΟΚ θέτει στο επίκεντρο τις επιθετικές και πολύ συχνά επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές, επιδιώκοντας να λειτουργήσει αποτρεπτικά για όσους αψηφούν βασικούς κανόνες κυκλοφορίας.

Μία από αυτές τις παραβάσεις που βλέπουμε συχνά στους δρόμους, άλλα συχνά υποτιμάται από πολλούς καθώς έχουμε κάτα κάποιον τρόπο «μάθει» να ζούμε μαζί της αφορά τους επικίνδυνους ελιγμούς οχημάτων.

Πρόκειται κυρίως για τη συνεχή ή απότομη εναλλαγή λωρίδων από οδηγούς που επιχειρούν να παρακάμψουν την κυκλοφορία, κινούμενοι απρόβλεπτα ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα, μια πρακτική αυτή όχι μόνο αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο ατυχήματος, αλλά προκαλεί και αλυσιδωτές αντιδράσεις στο οδόστρωμα, με απότομα φρεναρίσματα και αποσταθεροποίηση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του νέου ΚΟΚ «Κανόνες για τους ελιγμούς των οχημάτων», η εν λόγω πρακτική είναι πλήρως παράνομη με την ποινή για τους συνεχείς ή διακεκομμένους ελιγμούς που εγκυμονούν κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες της οδού να κατατάσσονται στην κατηγορία Ε3-Β και να τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Ακόμη βαρύτερες είναι οι ποινές για μια ακόμη παράβαση που τείνουν να έχουν πολλοί που οδηγούν επιθετικά και αφορά την οδήγηση με σκοπό την επίδειξη ικανότητας ή τον εντυπωσιασμό, καθώς και για τη συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες.

Για τις λεγόμενες κόντρες, ο ΚΟΚ ορίζει ρητά ότι οι οδηγοί πρέπει να διπλοσκεφτούν πριν προχωρήσουν σε τέτοιες ενέργειες, καθώς οι παραπάνω πρακτικές εμπίπτουν στην κατηγορία Ε4, δηλαδή προβλέπουν πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος.

Ταυτόχρονα, η εν λόγω παράβαση υπόκειται και στο καθεστώς υποτροπών. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός πενταετίας, το πρόστιμο αυξάνεται στα 4.000 ευρώ και η στέρηση διπλώματος επεκτείνεται στα δύο χρόνια, ενώ σε τρίτη παράβαση μέσα στην ίδια περίοδο προβλέπεται πρόστιμο 8.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τέσσερα έτη.

Αντίστοιχες κυρώσεις προβλέπονται και από το άρθρο 23 του ΚΟΚ, το οποίο ρυθμίζει την ταχύτητα και την απόσταση ασφαλείας μεταξύ των οχημάτων.

Ειδικότερα, και ο ανταγωνισμός στην ταχύτητα με άλλο όχημα στον δρόμο, ακόμη και χωρίς τη μορφή οργανωμένου αγώνα, βρίσκεται στο στόχαστρο του νέου ΚΟΚ, με την εν λόγω παράβαση να τιμωρείται με πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο, με τις ίδιες κλιμακούμενες ποινές σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης που ισχύουν στην οδήγηση για επίδειξη ή εντυπωσιασμό σε περίπτωση υποτροπής.

Φυσικά, και η συμμετοχή σε αυτοσχέδιο αγώνα από οδηγούς που αποφασίζουν να κάνουν τους δημόσιους δρόμους προσωπική τους πίστα τιμωρείται βαριά και εμπίπτει στην κατηγορία Ε4, η οποία τιμωρείται και εδώ με πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 1 έτος, με τις αντίστοιχες ποινές που αναφέραμε και παραπάνω για ενδεχόμενη υποτροπή.

Παράλληλα, μια ακόμη παράβαση που αντιμετωπίζεται ιδιαιτέρως σκληρά από τον ΚΟΚ αφορά την οδήγηση με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα, η οποία τιμωρείται με πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν ολόκληρο χρόνο, και έγκειται και αυτή στον νόμο περί υποτροπών

﻿ Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, στην πράξη, η επιθετική οδήγηση μπορεί να οδηγήσει σε συνολικές κυρώσεις πολλών χιλιάδων ευρώ. Και αυτό γιατί ένας οδηγός που κινείται με υπερβολική ταχύτητα, πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς και εμπλέκεται σε άτυπο ανταγωνισμό στον δρόμο είναι δυνατόν να τιμωρηθεί ταυτόχρονα και σωρευτικά για πολλαπλές παραβάσεις, με αποτέλεσμα την επιβολή ιδιαίτερα αυστηρών ποινών.

Πηγή: carandmotor.gr