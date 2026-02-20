Πρόστιμο 350 ευρώ σε όσους έχουν αυτές τις πινακίδες στο αυτοκίνητο – Για ποιον λόγο

Δεκάδες είναι οι επιτήδειοι οδηγοί οι οποίοι κυκλοφορούν προσπαθώντας να κρύψουν τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων τους, προκειμένου να ξεγελάσουν την πολιτεία και να μην υποστούν τις συνέπειες των παράνομων πράξεών τους.

Η τοποθέτηση ολοένα και περισσότερων μέσων επιτήρησης στο ελληνικό οδικό δίκτυο το τελευταίο διάστημα έχει σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της πάταξης οδηγικών συμπεριφορών που ευθύνονται διαχρονικά για τον υψηλό μέσο όρο δυστυχημάτων στους δρόμους της χώρας.

Ουσιαστικής σημασίας είναι και η αντιμετώπιση των πρακτικών παραποίησης της πινακίδας κυκλοφορίας που δημιουργούν ένα σημαντικό κενό στην απόδοση δικαιοσύνης.

Σαφής αναφορά γίνεται μάλιστα και στο άρθρο 94 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας πως δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε όχημα να κυκλοφορεί χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας ή με πινακίδες που δεν έχουν χορηγηθεί νόμιμα ή έχουν παραποιηθεί.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τέσσερις από τις πιο συνηθισμένες παραποιήσεις στην πινακίδα κυκλοφορίας οι οποίες είναι παράνομες. Όλες οι παρακάτω παραβάσεις τιμωρούνται με πρόστιμο 350 ευρώ, αλλά και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και του αριθμού κυκλοφορίας για έναν μήνα.

1. Τοποθέτηση αυτοκόλλητου ή προστατευτικού πάνω στην πινακίδα﻿

Η χρήση αντικειμένων που καλύπτουν ή παραμορφώνουν την πινακίδα, όπως φιμέ τζάμι, πλαίσια με σχέδια που κρύβουν αριθμούς ή γράμματα, αυτοκόλλητα που αντανακλούν το φως, ή ακόμη και η αμέλεια καθαρισμού της πινακίδας, όλες αυτές είναι παράνομες πρακτικές και τιμωρούνται με το παραπάνω πρόστιμο.

2. Χρήση μη εγκεκριμένης πινακίδας

Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές παραβάσεις και περιλαμβάνει πινακίδες ιδιοκατασκευής που δεν έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, αντίγραφα πινακίδων άλλων οχημάτων, ή την αλλοίωση αριθμών ή γραμμάτων, με χάραξη, σκίαση ή αλλαγή χρώματος.

Μάλιστα στην περίπτωση που οι παραβάτες έχουν υποβάλει ψευδή στοιχεία για τη λήψη ανταλλακτικών πινακίδων, έχοντας ως σκοπό την παράνομη χρήση τους, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

3. Φθαρμένες, ξεθωριασμένες ή δυσανάγνωστες πινακίδες

Αν έστω και μία πινακίδα έχει παλιώσει, έχει ξεθωριάσει από τον ήλιο ή τη βροχή, ή έχει στραβώσει σε ατύχημα και δεν έχει αντικατασταθεί, η κυκλοφορία με αυτή θεωρείται παράβαση, εφόσον δεν φαίνεται καθαρά ο αριθμός κυκλοφορίας.

4. Οδήγηση χωρίς πινακίδα ή με μία από τις δύο

Πολλοί οδηγοί αφαιρούν τις πινακίδες, κυρίως τις πίσω, ώστε να μην καταγράφουν το όχημά τους οι κάμερες κυκλοφορίας που φωτογραφίζουν τα οχήματα από πίσω. Ωστόσο η μη ύπαρξη πινακίδας -ή η ύπαρξη μόνο μίας- είναι παράνομη και τιμωρείται με πρόστιμο.

Πηγή: carandmotor.gr