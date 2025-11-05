Πρόστιμο 350 ευρώ σε όλους τους οδηγούς αν οι πινακίδες κυκλοφορίας έχουν αυτήν τη μορφή – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Ορισμένοι οδηγοί εφαρμόζουν συστηματικά πρακτικές που υπονομεύουν την οδική ασφάλεια και θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Η πολιτεία θέτει ξεκάθαρα στο στόχαστρο κάθε οδηγό που επιχειρεί να παρακάμψει τους κανόνες οδικής ασφάλειας, θεωρώντας ότι οι πρακτικές παραποίησης της πινακίδας κυκλοφορίας δημιουργούν σημαντικούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια αλλά και ένα σημαντικό κενό στην απόδοση δικαιοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 94 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρεται πως απαγορεύεται οποιοδήποτε όχημα να κυκλοφορεί χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας ή με πινακίδες που δεν έχουν χορηγηθεί νόμιμα ή έχουν παραποιηθεί.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τέσσερις από τις πιο συνηθισμένες παραποιήσεις στην πινακίδα κυκλοφορίας οι οποίες είναι παράνομες. Όλες οι παρακάτω παραβάσεις τιμωρούνται με πρόστιμο 350 ευρώ, αλλά και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και του αριθμού κυκλοφορίας για έναν μήνα.

Τοποθέτηση αυτοκόλλητου ή προστατευτικού πάνω στην πινακίδα

Η χρήση αντικειμένων που καλύπτουν ή παραμορφώνουν την πινακίδα, όπως φιμέ τζάμι, πλαίσια με σχέδια που κρύβουν αριθμούς ή γράμματα, αυτοκόλλητα που αντανακλούν το φως, ή ακόμη και η αμέλεια καθαρισμού της πινακίδας, όλες αυτές είναι παράνομες πρακτικές και τιμωρούνται με το παραπάνω πρόστιμο.

Χρήση μη εγκεκριμένης πινακίδας

Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές παραβάσεις και περιλαμβάνει πινακίδες ιδιοκατασκευής που δεν έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, αντίγραφα πινακίδων άλλων οχημάτων, ή την αλλοίωση αριθμών ή γραμμάτων, με χάραξη, σκίαση ή αλλαγή χρώματος.

Μάλιστα στην περίπτωση που οι παραβάτες έχουν υποβάλει ψευδή στοιχεία για τη λήψη ανταλλακτικών πινακίδων, έχοντας ως σκοπό την παράνομη χρήση τους, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

Φθαρμένες, ξεθωριασμένες ή δυσανάγνωστες πινακίδες

Αν έστω και μία πινακίδα έχει παλιώσει, έχει ξεθωριάσει από τον ήλιο ή τη βροχή, ή έχει στραβώσει σε ατύχημα και δεν έχει αντικατασταθεί, η κυκλοφορία με αυτή θεωρείται παράβαση, εφόσον δεν φαίνεται καθαρά ο αριθμός κυκλοφορίας.

Οδήγηση χωρίς πινακίδα ή με μία από τις δύο

Πολλοί οδηγοί αφαιρούν τις πινακίδες, κυρίως τις πίσω, ώστε να μην καταγράφουν το όχημά τους οι κάμερες κυκλοφορίας που φωτογραφίζουν τα οχήματα από πίσω. Ωστόσο η μη ύπαρξη πινακίδας -ή η ύπαρξη μόνο μίας- είναι παράνομη και τιμωρείται με πρόστιμο.

Πηγή: carandmotor.gr