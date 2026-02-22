Προσπέραση από δεξιά: Πότε επιτρέπεται και πότε προβλέπεται πρόστιμο – Τι αναφέρει ο νέος ΚΟΚ

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας εισάγει ένα σημαντικά αυστηροποιημένο νομικό πλαίσιο για την κυκλοφορία στους δημόσιους δρόμους, καθορίζοντας με σαφήνεια τους κανόνες που διέπουν την οδική κίνηση στη χώρα.

Φυσικά, ακόμα υπάρχουν πολλοί οδηγοί που θεωρούν τον δρόμο «δικό τους» και συχνά επιδίδονται σε επικίνδυνη οδήγηση, καθιστώντας τους παράγοντες υψηλού κινδύνου για την οδική ασφάλεια.

Μία από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις που συναντούμε αρκετά συχνά στον δρόμο είναι η προσπέραση από τα δεξιά, μια πρακτική που συνηθίζεται τόσο στους αυτοκινητοδρόμους όσο και στο επαρχιακό δίκτυο.

Σύμφωνα με το Άρθρο 21 του αναθεωρημένου Κ.Ο.Κ. «Προσπέραση, κυκλοφορία σε στοίχους, επιτρεπτή αλλαγή λωρίδας και κίνηση μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών σε πυκνή κυκλοφορία», ο οδηγός μπορεί να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα μόνο εφόσον δεν δημιουργείται κίνδυνος ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και αφού προειδοποιήσει εγκαίρως με τα φλας.

Κατά κανόνα, το προσπέρασμα γίνεται από τα αριστερά. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται από τα δεξιά μόνο όταν ο προπορευόμενος οδηγός έχει δώσει σήμα ότι προτίθεται να στρίψει αριστερά και έχει ήδη μετακινήσει το όχημά του προς αυτήν την πλευρά.

Η απόφαση αυτή έχει παρθεί καθώς η αυθαίρετη προσπέραση από δεξιά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, με την περιορισμένη ορατότητα που προκύπτει από αυτή την συνθήκη στον δρόμο να έχει υψηλές πιθανότητες να οδηγήσει σε σύγκρουση με αργά κινούμενα ή σταθμευμένα οχήματα.

Σε περίπτωση που οδηγός αγνοήσει την διάταξη αυτή, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρές κυρώσεις, καθώς τιμωρείται με πρόστιμο στα 150 ευρώ καθώς και την προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

