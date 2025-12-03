Πόσο λάδι πρέπει να έχει ένας κινητήρας – Πώς θα αποφύγεις τις βλάβες

Η σωστή στάθμη λαδιού είναι καθοριστική για την απόδοση και τη μακροζωία του κινητήρα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία και την προστασία των καίριων μηχανικών του μερών.

Το λάδι αποτελεί το σημαντικότερο αναλώσιμο ενός αυτοκινήτου και η σωστή στάθμη του είναι καθοριστική τόσο για τη μακροζωία όσο και για την απρόσκοπτη λειτουργία κάθε κινητήρα. Στην πράξη, ωστόσο πολλές φορές επικρατεί σύγχυση σχετικά με την βέλτιστη προσέγγιση, αφού πολλοί οδηγοί τείνουν να «γεμίζουν» το λάδι μέχρι το μέγιστο, ενώ άλλοι επιτρέπουν στη στάθμη να πέφτει σχεδόν στο κατώτατο όριο.

Η πραγματικότητα βρίσκεται φυσικά ανάμεσα στα δύο άκρα, καθώς τόσο η έλλειψη όσο και η υπερπλήρωση του λαδιού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά μηχανικά προβλήματα στον κινητήρα.

Όταν το λάδι βρίσκεται σε χαμηλότερα από το προβλεπόμενο επίπεδα, η αντλία αδυνατεί να τραβήξει τις αποτούμενες ποσότητες λιπαντικού, με αποτέλεσμα να ρουφάει αέρα και να αποτυγχάνει να λιπάνει σωστά τον κινητήρα﻿. Σε αυτή την συνθήκη, τα κινούμενα μέρη αρχίζουν να λειτουργούν χωρίς επαρκή προστασία, η θερμοκρασία ανεβαίνει, και η φθορά επιταχύνεται.

Στους υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες, μάλιστα, η απουσία λίπανσης μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ολική καταστροφή της τουρμπίνας μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ενώ ούτε το αντιψυκτικό μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο του λαδιού στην απομάκρυνση της θερμότητας.

Αντίθετα, και η υπερβολική ποσότητα λαδιού μπορεί να δημιουργήσει μια σειρά κινδύνους. Όταν το λάδι βρίσκεται σε ποσότητες άνω του προβλεπόμενου, ο στρόφαλος αναταράσσει το λάδι, προκαλώντας αφρισμό και απώλεια λιπαντικών ιδιοτήτων ενώ η πίεση στο κάρτερ αυξάνεται, προκαλώντας πιθανές διαρροές σε τσιμούχες και φλάντζες.

Ταυτόχρονα, μπορεί να προκληθεί και μεταφορά λαδιού στην εισαγωγή ή στο γκάζι, ενώ οι ειδικοί τονίζουν πως για τους κινητήρες diesel η κατάσταση είναι ακόμη πιο επικίνδυνη, καθώς το λάδι μπορεί να λειτουργήσει σαν καύσιμο, οδηγώντας σε ανεξέλεγκτη αύξηση στροφών και πλήρη καταστροφή του κινητήρα.

Για την αποφυγή όλων αυτών, η στάθμη του λαδιού πρέπει να βρίσκεται αυστηρά μέσα στο εύρος που ορίζει η ράβδος μέτρησης και φυσικά πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το ιδανικό σημείο είναι κοντά στη μέση ή ελαφρώς υψηλότερα, ώστε να διασφαλίζεται σωστή λειτουργία σε όλες τις συνθήκες και να υπάρχει περιθώριο για τη θερμική διαστολή του υγρού.

Φυσικά, ο τακτικός έλεγχος, τουλάχιστον κάθε μία ή δύο εβδομάδες, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, αποτελεί μια απλή αλλά καθοριστική διαδικασία που μπορεί να προλάβει ακριβές ζημιές, να προστατεύσει τον κινητήρα και να εξασφαλίσει ότι θα λειτουργεί απρόσκοπτα σε βάθος χρόνου.

Πηγή: carandmotor.gr