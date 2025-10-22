Πόσα χιλιόμετρα “πρέπει” να έχει ένα μεταχειρισμένο – Τι λένε οι ειδικοί

Το πραγματικό μυστικό δεν είναι ο αριθμός στο κοντέρ, αλλά το πώς έγιναν αυτά τα χιλιόμετρα και αν αποδεικνύονται στα χαρτιά.

«Πόσα χιλιόμετρα πρέπει να έχει;» είναι μία από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που γίνονται σε μηχανικούς και ανθρώπους της αγοράς όταν έρθει η ώρα για την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Η αλήθεια είναι πως μαγικός αριθμός δεν υπάρχει. Τα χιλιόμετρα είναι μια χρήσιμη ένδειξη φθοράς, αξίας και διαπραγμάτευσης, όμως αποκτούν σημασία μόνο όταν συνοδεύονται από ιστορικό συντήρησης, αποδείξεις συνεργείου και καταγεγραμμένους ελέγχους. Αν αυτά λείπουν, τότε ο αριθμός στο κοντέρ είναι απλώς ένας αριθμός.

Στην πράξη, το πώς «γράφτηκαν» τα χιλιόμετρα έχει την ίδια βαρύτητα με το πόσα είναι. Διαδρομές σε αυτοκινητόδρομο σημαίνουν σταθερή θερμοκρασία λειτουργίας και λιγότερα ξεκινήματα–σταματήματα, άρα συνήθως ηπιότερη φθορά. Η έντονη αστική χρήση, με κίνηση, μικρές αποστάσεις και κρύες εκκινήσεις, ταλαιπωρεί αισθητά περισσότερα εξαρτήματα απ’ όσο δείχνει ο αριθμός στο καντράν.

Αν θες ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, τα «χιλιόμετρα ανά έτος» είναι η πιο τίμια βάση σύγκρισης. Για τον μέσο οδηγό, τα 12.000–15.000 χιλιόμετρα τον χρόνο θεωρούνται απολύτως φυσιολογικά. Έτσι, ένα πενταετίας με 60.000–75.000 χιλιόμετρα δεν τρομάζει, αρκεί να έχει γίνει σωστή συντήρηση﻿ς. Αν ο αριθμός είναι πολύ υψηλότερος, πιθανότατα μιλάμε για εντατική χρήση ή εταιρικό παρελθόν, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα κάτι αρνητικό, εφόσον αποδεικνύεται η φροντίδα. Αν, αντίστροφα, ο αριθμός είναι υπερβολικά χαμηλός για την ηλικία, έλεγξε μήπως το αυτοκίνητο έμενε ακίνητο για μεγάλα διαστήματα, γιατί κι αυτό προκαλεί βλάβες (από μπαταρίες και λάστιχα έως τροφοδοσία και στεγανοποιήσεις).

Οι «τάξεις» των χιλιομέτρων βοηθούν να προσανατολιστείς, όχι να αποφασίσεις. Ένα αυτοκίνητο έως περίπου 60.000 χιλιόμετρα είναι ακόμα «φρέσκο», κρατά υψηλή αξία και απαιτεί συνήθως λιγότερα άμεσα έξοδα. Μεταξύ 60.000 και 120.000 χιλιομέτρων αρχίζει να παίζει ρόλο η σχέση τιμής–κατάστασης, όπου το ενημερωμένο βιβλίο service, ιδανικά από εξουσιοδοτημένο συνεργείο μπορεί να κρίνει το τελικό deal.

Από τις 120.000 έως τις 180.000 χιλιόμετρα, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται πιο ενδελεχώς και να μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» ιμάντες ή αλυσίδες χρονισμού, αντλίες νερού, μπουζί, DPF, δίσκος–πλατό, ανάλογα με το μοντέλο και το είδος του κινητήρα. Πάνω από τις 180.000 χιλιομέτρων, θα πρέπει το αυτοκίνητο να ελεγχθεί σε κάθε του σημείο αλλά δεν «διαγράφεται» ως επιλογή, αρκεί να αποδεικνύεται στα χαρτιά ότι έχει συντηρηθεί σχολαστικά.

Ο παράγοντας που κλειδώνει την απόφαση είναι η συντήρηση. Ζήτα βιβλίο service με σφραγίδες ή ηλεκτρονικό ιστορικό αντιπροσωπείας, δες τιμολόγια και αλλαγές που έγιναν στην ώρα τους (λάδια, φίλτρα, υγρά φρένων, ψυκτικό, προληπτικές αντικαταστάσεις). Ένας ανεξάρτητος τεχνικός έλεγχος πριν την αγορά είναι επένδυση που αποσβένεται με την πρώτη βλάβη που θα αποφύγεις.

Στην Ελλάδα έχεις ισχυρά εργαλεία επαλήθευσης όπως το myAuto για ιστορικό ΚΤΕΟ και ενδείξεις χιλιομέτρων που μπορείς να διασταυρώσεις με τα παραστατικά των service και την άδεια κυκλοφορίας. Αν κάτι δεν «δένει», απλώς προχωράς στο επόμενο.

Για εισαγόμενα, ένας διαγνωστικός έλεγχος εγκεφάλου αποκαλύπτει ασυμφωνίες που συχνά δεν φαίνονται στο κοντέρ. Επιπλέον, εξέτασε με το μάτι τα σημεία φθοράς που δεν «μακιγιάρονται» όπως πετάλια, τιμόνι, λεβιέ, διακόπτες, καθίσματα. Αν ένα «80.000 χλμ» δείχνει εμφανώς πιο κουρασμένο, απομακρύνσου.

Στο κομμάτι της αξιοπιστίας, ορισμένες μάρκες διαχρονικά ξεχωρίζουν για αντοχή και προβλέψιμο κόστος χρήσης. Lexus, Toyota, Suzuki και Subaru αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς, ενώ τα μοντέλα της Mercedes-Benz, ιδιαίτερα από τη σειρά E-Class και πάνω, έχουν γράψει εκατοντάδες χιλιάδες αξιόπιστα χιλιόμετρα όταν συντηρείται σωστά. Δεν σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα αποκλείονται, αλλά σημαίνει πως όταν βλέπεις υψηλά χιλιόμετρα σε τέτοια μοντέλα με άρτια τεκμηρίωση, έχεις περισσότερους λόγους να τα εμπιστευτείς.

Δεν υπάρχει «σωστός» αριθμός χιλιομέτρων που να εγγυάται καλή αγορά. Υπάρχει σωστή ανάγνωση του αριθμού σε συνάρτηση με την ηλικία, τον τρόπο χρήσης και πάνω απ’ όλα τη συντήρηση που αποδεικνύεται. Ένα αυτοκίνητο με περισσότερα χιλιόμετρα αλλά σω σωστό service μπορεί να είναι πολύ ασφαλέστερη επιλογή από ένα «χαμηλό» χωρίς χαρτιά.

Πηγή: carandmotor.gr