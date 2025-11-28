Πώς ξεθολώνεις γρήγορα το παρμπρίζ του αυτοκινήτου;

Οι περισσότεροι οδηγοί κατά τη χειμερινή περίοδο θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα θολωμένο παρμπρίζ και θα κληθούν να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποκαταστήσουν την ορατότητά τους, καταφεύγοντας στο σύστημα κλιματισμού.

Το θόλωμα του παρμπρίζ αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνηθες φαινόμενο κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα, το οποίο προκαλείται όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την εξωτερική και τα επίπεδα υγρασίας στον θάλαμο επιβατών είναι αυξημένα.

Αργά ή γρήγορα, λοιπόν, όλοι θα κληθούμε να αποκαταστήσουμε την… ορατότητά μας προς τον έξω κόσμο, καταφεύγοντας σε λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένες μεθόδους.

Μία από αυτές, ως γνωστόν, είναι ο αέρας που προέρχεται από το σύστημα του κλιματισμού, ωστόσο ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν επιλογές που μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία, αποκαθιστώντας την ορατότητα του οδηγού.

Το ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει είναι ποια είναι εκείνη η ρύθμιση στο σύστημα κλιματισμού που αποφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μειώσουμε τον χρόνο που απαιτείται ώστε να ξεθαμπώσουμε το παρμπρίζ του αυτοκινήτου είναι να επιλέξουν την εισροή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον και όχι την ανακύκλωση.

Το δεύτερο βήμα είναι η ενεργοποίηση του air condition, καθώς η χρήση του θα μειώσει σημαντικά τα επίπεδα της υγρασίας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Κατευθύνοντας τον αέρα σε εκείνα στα σημεία, π.χ. στο παρμπρίζ, που εντοπίζεται το πρόβλημα ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, ενώ αυτό που μένει είναι να ορίσουμε και τη θερμοκρασία του συστήματος κλιματισμού.

Εδώ υπάρχουν δύο σχολές. Εκείνη που υποστηρίζει ότι ο ψυχρός αέρας είναι ο πιο αποτελεσματικός, καθώς εξισορροπεί τη θερμοκρασία στην εξωτερική πλευρά του παρμπρίζ με την εσωτερική και αυτή που ποντάρει στο γεγονός ότι ο θερμός αέρας έχει –μεταξύ άλλων- την ιδιότητα να μειώνει ταχύτερα τις συμπυκνώσεις-υγρασία.

Η πράξη δείχνει ότι ο θερμός αέρας είναι αποτελεσματικότερος στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ακόμα και σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες όπου το χιόνι και ο πάγος αποτελούν μια μόνιμη απειλή για την ορατότητα του οδηγού.

Είναι μάλλον περιττό να αναφέρουμε ότι η χρήση των αντιστάσεων σε ένα θερμαινόμενο παρμπρίζ θεωρείται επιβεβλημένη, ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά οχήματα όπου η συνεχής χρήση του κλιματισμού μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό της αυτονομίας.

