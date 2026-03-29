Πλύσιμο κινητήρα αυτοκινήτου -Ποια λάθη πρέπει να αποφύγετε

Υπάρχουν αρκετά άρθρα για την αισθητική βελτίωση των αυτοκινήτων ή την αναζωογόνηση των ξεθωριασμένων μαύρων πλαστικών. Αυτή τη φορά όμως, θα επικεντρωθούμε στο καθάρισμα του χώρου του κινητήρα.

Ουσιαστικά θα τονίσουμε τα μέρη εκείνα κάτω από το καπό, που δεν πρέπει να… ακουμπήσουμε. Το συγκεκριμένο πλύσιμο, όπως εξάλλου και τα υπόλοιπα, είναι διασκεδαστικά και λειτουργούν ταυτόχρονα… «θεραπευτικά». Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή ώστε να αποφευχθούν λάθη, τα οποία ενδεχομένως να προκαλέσουν προβλήματα.

Οι συμβουλές λοιπόν σχετίζονται με την ασφάλεια και την αξιοπιστία. Αρχικά να αναφέρουμε πως είναι καλό να γίνει χρήση προστατευτικών γυαλιών. Πρώτα απ’ όλα, από την στιγμή που αποφασίσει κάποιος να ρίξει νερό στον κινητήρα είναι καλό να είναι κρύος. Αλλιώς υπάρχει ρίσκο παραμόρφωσης ή ραγίσματος εξαρτημάτων.

Το βασικό όταν χειριζόμαστε ένα πιεστικό είναι ο τρόπος που εκτοξεύεται το νερό. Είναι προτιμότερο να επιλεγεί μια δέσμη που διασκορπίζει το νερό και δεν το «πετάει» με υψηλή πίεση σε ένα μόνο σημείο.

Αν για παράδειγμα εστιάσει κανείς σε καλώδια, αισθητήρες ή τις ασφάλειες, θα προκληθούν ηλεκτρικά θέματα. Προτείνεται η κάλυψη των ευπαθών μερών με πλαστική σακούλα ή κάτι ανάλογο.

Για τον ίδιο λόγο καλύτερα να αφιερώσετε λίγο χρόνο προτού ξεκινήσετε ώστε να ελέγξετε αν όλα τα βύσματα και οι ενώσεις είναι καλά κουμπωμένα και σφιγμένα. Αν περάσει νερό ή υγρασία είναι πιθανό να υπάρξει καταστροφή κάπου ή δυσλειτουργία.

Επίσης, μια παράλειψη που κάνουν οι περισσότεροι είναι το μούλιασμα των πιο λερωμένων πραγμάτων (σε νερό με σαπούνι ή ειδικό υγρό), για να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Τώρα αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε κάποιο προϊόν καθαρισμού, μην το παρακάνετε. Η μεγάλη ποσότητα χημικών μπορεί να αφήσει λεκέδες ή να φθείρει τα βαμμένα μέρη. Όταν ξεπλύνετε με νερό τον κινητήρα, είναι καλύτερο να τον φυσήξετε με πεπιεσμένο αέρα και στη συνέχεια να πάρετε με ένα στεγνό πανί, το υπολειπόμενο νερό από τα δυσκολότερα σημεία.

Η τελευταία συμβουλή που θα δώσουμε είναι, να πάρετε τον χρόνο σας. Το πλύσιμο του κινητήρα δεν γίνεται μια φορά τον εβδομάδα. Όταν προβείτε στο καθάρισμά του, μην βιαστείτε. Κάντε το προσεκτικά και σχολαστικά.

