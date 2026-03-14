Πινακίδες αυτοκινήτου: Πώς θα παίρνεις τον “δικό” σου αριθμό – Πόσο θα κοστίζει

To 50% των εσόδων θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση δράσεων οδικής ασφάλειας και βελτίωσης μεταφορών.

Τέλος στο «γρηγορόσημο» για την απόκτηση μιας πινακίδας κυκλοφορίας με εύκολη αρίθμηση βάζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκαλώντας και ένα καίριο πλήγμα στις «παράγκες» που έχουν στηθεί έξω από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών που «συνεργάζονται» με κάποιους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι: «Πινακίδες ειδικού συνδυασμού

1.Κατά τη χορήγηση νέων πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας οχημάτων δύναται να αποδίδεται συγκεκριμένος ειδικός συνδυασμός της γραμματικής ή αριθμητικής ακολουθίας της πινακίδας, κατ’ επιλογήν του ενδιαφερομένου (πινακίδες ειδικού συνδυασμού).

2.Προϋποθέσεις για τη χορήγηση πινακίδας ειδικού συνδυασμού είναι:

α) αίτηση του ενδιαφερομένου,

β) καταβολή πρόσθετου τέλους ειδικού συνδυασμού πινακίδων, πλέον του εκάστοτε ισχύοντος τέλους χορήγησης πινακίδων. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως για να αποκτήσει κάποιος πινακίδες με ειδική αρίθμηση, θα πρέπει να πληρώσει διπλάσιο ποσό από αυτό που ισχύει (αυτή τη στιγμή καθορίζεται στα 75 ευρώ η έκδοση πινακίδων -δείτε εδώ αναλυτικά τι ισχύει).

γ) μη ταύτιση του επιλεγέντος συνδυασμού της γραμματικής ή αριθμητικής ακολουθίας της πινακίδας με υφιστάμενη.

3.Ποσοστό 50% των συνολικών εισπράξεων από το τέλος της περ. β) της παρ. 2 αποδίδεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη χρηματοδότηση δράσεων οδικής ασφάλειας και βελτίωσης μεταφορών και το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό.».

4.Στο άρθρο 112 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 28Α ως εξής:

«28Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται το ύψος του πρόσθετου τέλους, η διαδικασία επιλογής και χορήγησης πινακίδων ειδικού συνδυασμού με τη χρήση σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για τη διαδικασία του άρθρου 90Α.».

Πηγή: carandmotor.gr

