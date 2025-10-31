Παρκάρεις σε πιλοτή πολυκατοικίας – Πότε είναι παράνομο και κινδυνεύεις με πρόστιμο

Η πιλοτή θεωρείται κοινόχρηστος χώρος, στον οποίο δικαίωμα έχουν όλοι οι ένοικοι ή συνιδιοκτήτες του κτιρίου. Μέχρι πρόσφατα, ωστόσο, μια θέση στάθμευσης σε κοινόχρηστο χώρο, όπως η πιλοτή ή ο ακάλυπτος χώρος, δεν αποτελούσε οριζόντια ιδιοκτησία, και επομένως δεν μπορούσε να εξασφαλίσει αποκλειστική χρήση από κάποιον ένοικο.

Αυτό άλλαξε με τον Νόμο 5005 της 21ης Δεκεμβρίου 2022, ο οποίος επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να μετατρέψει τον ανοιχτό χώρο στάθμευσης της πιλοτής σε παρακολούθημα του διαμερίσματός του.

Με αυτόν τον νόμο, μάλιστα, η θέση μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο ένοικο της πολυκατοικίας, ενσωματώνεται στο ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών.

Σημειώνεται επίσης πως, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, αν κάποιος ιδιοκτήτης διαθέτει ήδη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης σε ανοικτή θέση στάθμευσης είτε στην πιλοτή είτε στον ακάλυπτο χώρο, χωρίς η θέση αυτή να συνδέεται με συγκεκριμένο διαμέρισμα, μπορεί επίσης να προβεί μονομερώς στη σχετική τροποποίηση, προκειμένου η θέση να αντιστοιχηθεί και να ενταχθεί νομικά ως παρακολούθημα της ιδιοκτησίας του.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι ένοικοι ή οι ενοικιαστές των διαμερισμάτων μπορούν πλέον να σταθμεύουν νόμιμα τα οχήματά τους στις συγκεκριμένες θέσεις και να απολαμβάνουν την αποκλειστική χρήση τους, ακόμη και αν δεν έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία. Επιπλέον, ﻿έχουν πλέον και τη δυνατότητα να πουλήσουν τη θέση στάθμευσης σε κάποιον άλλο ένοικο της πολυκατοικίας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, βέβαια, οποιαδήποτε άλλη χρήση της πιλοτής θεωρείται παράνομη, αφού δεν επιτρέπεται σε μη ενοίκους ή μη ιδιοκτήτες διαμερισμάτων να χρησιμοποιούν τις θέσεις στάθμευσης της πιλοτής, ούτε να τις αγοράζουν ή να τις ενοικιάζουν.

Μάλιστα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 255/5-1-2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι παραβάτες υποχρεούνται να παύσουν τη στάθμευση και να μην επαναλάβουν την ενέργεια στο μέλλον, ενώ για κάθε παράβαση επιβάλλεται χρηματική ποινή ύψους 1.000 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μήνα.

﻿Η απόφαση αυτή αναγνωρίζει ότι οι μόνοι που μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούν τις θέσεις στάθμευσης της πιλοτής είναι οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι ενοικιαστές οριζοντίων ιδιοκτησιών της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, ενώ οποιαδήποτε παραχώρηση ή χρήση από τρίτους είναι άκυρη και δεσμεύεται από τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Σημειώνεται επίσης πως η στάθμευση στην πιλοτή πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εάν δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μπορεί να επιφέρει και τα ανάλογα πρόστιμα από τον νέο ΚΟΚ.

Συγκεκριμένα, εάν ένας ένοικος ή ιδιοκτήτης σταθμεύσει σε πιλοτή που δεν έχει μετατραπεί σε παρακολούθημα του διαμερίσματός του και επομένως θεωρείται κοινόχρηστη, μπορεί να θεωρηθεί ότι εμποδίζει την είσοδο ή έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας, πράξη που απαγορεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 38.

Σε αυτή την περίπτωση, ο παραβάτης υπόκειται σε πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες.

Πηγή: carandmotor.gr