Νέος ΚΟΚ: Τέλος στα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα βάζει το σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας

Φωτογραφία: Pexels
|
THESTIVAL TEAM

Με τον νέο, αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η προηγμένη τεχνολογία αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας βοηθά τους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας προσφέροντας ανά πάσα στιγμή σαφή. Με στόχο τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και την ηρεμία κατά την οδήγηση, η Ford δίνει τη λύση, αφού το συγκεκριμένο σύστημα (TSR) έρχεται να ενισχύσει την ασφάλεια του οδηγού.

Το σύστημα TSR ενημερώνει άμεσα για τα ισχύοντα όρια ταχύτητας, μειώνοντας τον κίνδυνο ακούσιων υπερβάσεων και προστίμων, ενώ μειώνει το άγχος του οδηγού και ενισχύει την ασφάλεια σε κάθε τύπο δρόμου. Με έξυπνες οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις, το TSR συνεργάζεται υποδειγματικά με άλλες τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης της Ford όπως το Intelligent Speed Assist, το Adaptive Cruise Control και το Ford BlueCruise, το οποίο προσφέρει hands-free οδήγηση στους αυτοκινητόδρομους της χώρας.

Έτσι, με τον οδηγό να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το τρέχον όριο, η οδήγηση γίνεται ακόμα πιο ομαλή και προβλέψιμη, με σημαντικά οφέλη στον τομέα της ασφάλειας για όλους τους χρήστες του δρόμου.

