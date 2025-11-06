Νέα λειτουργία στο Google Maps θα αλλάξει την πλοήγηση

Στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει γίνει σχεδόν κανόνας οι εταιρείες να υπόσχονται νέες λειτουργίες, που καταφτάνουν μήνες αργότερα μέσω ενημερώσεων λογισμικού. Και συχνά, η υλοποίηση αποδεικνύεται προβληματική.



Η Polestar, όμως, φαίνεται αποφασισμένη να σπάσει αυτή την παράδοση. Χάρη στη συνεργασία της με τη Google και την πλατφόρμα Android Automotive OS, το επερχόμενο Polestar 4 του 2026 ενδέχεται να αποφύγει τη γνωστή “καθυστέρηση” των αναβαθμίσεων over-the-air, βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία πλοήγησης.

Το νέο ηλεκτρικό coupe-crossover θα είναι το πρώτο όχημα παγκοσμίως που θα διαθέτει το σύστημα Live Lane Guidance της Google, ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζει με ακρίβεια τη λωρίδα κυκλοφορίας στην οποία βρίσκεται το αυτοκίνητο.



Πώς λειτουργεί

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής του Polestar 4 στο Ώστιν του Τέξας, η λειτουργία δεν ήταν ακόμη ενεργή, όμως η εταιρεία αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα λειτουργεί.

“Το σύστημα αναλύει στοιχεία του δρόμου, όπως διαγραμμίσεις και πινακίδες, μέσω μιας από τις εμπρόσθιες κάμερες του αυτοκινήτου, αξιοποιώντας προηγμένους αλγορίθμους AI της Google για να καταλάβει σε ποια λωρίδα βρίσκεται το όχημα”, ανέφεραν στελέχη της Polestar.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι στην οθόνη του ψηφιακού πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών θα προβάλλεται μια ζωντανή απεικόνιση της πορείας, βοηθώντας τον οδηγό να παραμένει στη σωστή λωρίδα, ειδικά σε περίπλοκες διασταυρώσεις ή κόμβους. Αν το όχημα παρεκκλίνει από τη διαδρομή, το σύστημα θα ειδοποιεί με οπτικά και ηχητικά σήματα.

Με κάμερες και AI

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό Google Maps, που βασίζεται σε προβολή GPS από ψηλά και σύνδεση στο διαδίκτυο για ακρίβεια τοποθεσίας και κυκλοφοριακά δεδομένα, το Live Lane Guidance συνδυάζει την κάμερα και την τεχνητή νοημοσύνη με το GPS.

Με τον τρόπο αυτό, καθοδηγεί τον οδηγό με μεγαλύτερη ακρίβεια, ακόμη και σε περιοχές όπου το σήμα GPS είναι αδύναμο, όπως στον αστικό ιστό ή στις πολύπλοκες λεωφόρους των μεγαλουπόλεων.

Εάν το σύστημα ανταποκριθεί στις προσδοκίες, θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους οδηγούς να βασίζονται περισσότερο στο ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης, αντί να προτιμούν τα Apple CarPlay και Android Auto, που μέχρι σήμερα θεωρούνται πιο φιλικά και αξιόπιστα.

Αρχικά, το Live Lane Guidance θα είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένους αυτοκινητοδρόμους στη Σουηδία και στις ΗΠΑ, με σταδιακή επέκταση σε άλλες αγορές και μοντέλα. Η Polestar αναμένεται να ενεργοποιήσει τη νέα λειτουργία “μέσα στους επόμενους μήνες”.

Πηγή: topgeargreece.gr