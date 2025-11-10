Μηχανικοί αποκαλύπτουν – Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη απάτη ορισμένων συνεργείων

Ορισμένοι μηχανικοί «καρφώνουν» μία από τις πιο συνηθισμένες απάτες στον κόσμο των συνεργείων, με σκοπό να χρεώσουν τους πελάτες τους επιπλέον χρήματα για επισκευές.

Η πραγματοποίηση της περιοδικής συντήρησης του αυτοκινήτου αποτελεί μια συνηθισμένη ενέργεια για τους συνεπείς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Σε περίπτωση όμως που δεν γνωρίζετε τον άνθρωπο που έχει το συνεργείο και δεν έχετε εμπιστοσύνη σε αυτόν ή δεν αντιληφθείτε έγκαιρα την απάτη, μπορεί η διαδικασία να εξελιχθεί σε εφιάλτη και να αυξηθεί το κόστος εργασιών και αναλώσιμων.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για μια συνηθισμένη πρακτική ορισμένων ανέντιμων μηχανικών που μπορεί να αποδειχθεί αρκετά δαπανηρή για τους ανυποψίαστους πελάτες: ανύπαρκτες διαρροές λαδιού και, κατά συνέπεια, περιττές επισκευές με το ανάλογο κόστος.

Όλοι οι κινητήρες των παλιών αυτοκινήτων έχουν ίχνη από λιπαντικό σε πολλά σημεία, αλλά δεν έχουν διαρροή, δεν στάζουν και δεν αφήνουν ίχνη στο οδόστρωμα. Αυτό το εκμεταλλεύονται ορισμένοι μηχανικοί για να αποκομίσουν κέρδος, λέγοντας στον ιδιοκτήτη του αυτοκίνητου ότι υπάρχει βλάβη και ότι πρέπει να αποσυναρμολογήσουν τον κινητήρα για να αντικαταστήσουν ορισμένες φλάντζες. Όπως είναι ευκόλως κατανοητό, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λογαριασμό που μπορεί να πλησιάσει και τα 2.000 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν επιπλέον έξοδα.

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, η μικρή ποσότητα λιπαντικού που θα σας δείξει ο μηχανικός είναι ακίνδυνη για την υγεία του κινητήρα και δεν απαιτεί καμία ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, καλό είναι πριν δώσετε το «πράσινο φως» σε μια τόσο ακριβή και, ίσως, περιττή διαδικασία, να πάρετε και μια δεύτερη γνώμη.

Οι απατεώνες μηχανικοί βασίζονται στο γεγονός ότι πολλοί ιδιοκτήτες θα πανικοβληθούν όταν δουν το λιπαντικό στον χώρο του κινητήρα και δεν ζητούν δεύτερη γνώμη, με αποτέλεσμα να πέσουν θύματα απάτης. Για αυτόν τον λόγο, η απάτη με διαρροές είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα για ορισμένους μηχανικούς.

