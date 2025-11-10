MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μηχανικοί αποκαλύπτουν – Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη απάτη ορισμένων συνεργείων

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Ορισμένοι μηχανικοί «καρφώνουν» μία από τις πιο συνηθισμένες απάτες στον κόσμο των συνεργείων, με σκοπό να χρεώσουν τους πελάτες τους επιπλέον χρήματα για επισκευές.

Η πραγματοποίηση της περιοδικής συντήρησης του αυτοκινήτου αποτελεί μια συνηθισμένη ενέργεια για τους συνεπείς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Σε περίπτωση όμως που δεν γνωρίζετε τον άνθρωπο που έχει το συνεργείο και δεν έχετε εμπιστοσύνη σε αυτόν ή δεν αντιληφθείτε έγκαιρα την απάτη, μπορεί η διαδικασία να εξελιχθεί σε εφιάλτη και να αυξηθεί το κόστος εργασιών και αναλώσιμων.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για μια συνηθισμένη πρακτική ορισμένων ανέντιμων μηχανικών που μπορεί να αποδειχθεί αρκετά δαπανηρή για τους ανυποψίαστους πελάτες: ανύπαρκτες διαρροές λαδιού και, κατά συνέπεια, περιττές επισκευές με το ανάλογο κόστος.

Όλοι οι κινητήρες των παλιών αυτοκινήτων έχουν ίχνη από λιπαντικό σε πολλά σημεία, αλλά δεν έχουν διαρροή, δεν στάζουν και δεν αφήνουν ίχνη στο οδόστρωμα. Αυτό το εκμεταλλεύονται ορισμένοι μηχανικοί για να αποκομίσουν κέρδος, λέγοντας στον ιδιοκτήτη του αυτοκίνητου ότι υπάρχει βλάβη και ότι πρέπει να αποσυναρμολογήσουν τον κινητήρα για να αντικαταστήσουν ορισμένες φλάντζες. Όπως είναι ευκόλως κατανοητό, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λογαριασμό που μπορεί να πλησιάσει και τα 2.000 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν επιπλέον έξοδα.

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, η μικρή ποσότητα λιπαντικού που θα σας δείξει ο μηχανικός είναι ακίνδυνη για την υγεία του κινητήρα και δεν απαιτεί καμία ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, καλό είναι πριν δώσετε το «πράσινο φως» σε μια τόσο ακριβή και, ίσως, περιττή διαδικασία, να πάρετε και μια δεύτερη γνώμη.

Οι απατεώνες μηχανικοί βασίζονται στο γεγονός ότι πολλοί ιδιοκτήτες θα πανικοβληθούν όταν δουν το λιπαντικό στον χώρο του κινητήρα και δεν ζητούν δεύτερη γνώμη, με αποτέλεσμα να πέσουν θύματα απάτης. Για αυτόν τον λόγο, η απάτη με διαρροές είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα για ορισμένους μηχανικούς.

Πηγή: carandmotor.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ουρές έξω από το Τουρκικό προξενείο για την επέτειο θανάτου του Κεμάλ – Δείτε φωτογραφίες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ώρα πριν

ΔΝΤ: Εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στην Ευρώπη έως το 2040 εάν δεν ληφθούν μέτρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Επίδομα θέρμανσης: Από σήμερα η υποβολή των αιτήσεων – Τα κριτήρια και οι ημερομηνίες καταβολής

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 10 ώρες πριν

Τα προϊόντα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Κολωνία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Άρης: Επιστροφή για Φαμπιάνο και Μεντίλ – Θλάση ο Γένσεν

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Σοφία Βόσσου για την κόρη της: Το να παρεμβαίνεις στο κάρμα του άλλου είναι μεγάλη αμαρτία