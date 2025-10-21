MENOY

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η εξάτμιση του αυτοκινήτου στάζει νερό – Τι μπορεί να σημαίνει

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Μερικές φορές η εξάτμιση του αυτοκινήτου μας στάζει νερό, δημιουργώντας ερωτήματα και ανησυχία σε πολλούς οδηγούς.

Η εξάτμιση του αυτοκινήτου εκπέμπει τα καυσαέρια του κινητήρα μας στην ατμόσφαιρα με τη μορφή άχρωμου καπνού. Ωστόσο ίσως έχετε παρατηρήσει ότι μερικές φορές στάζει λίγο νερό από το σύστημα εξαγωγής του αυτοκινήτου.

Αυτό το φαινόμενο κάνει την εμφάνισή του όταν εκκινούμε έναν κρύο κινητήρα, ιδίως κατά τη φθινοπωρινή ή χειμερινή περίοδο, και το νερό που στάζει από το τελικό τμήμα της εξάτμισης είναι προϊόν της καύσης. Σε αυτό οφείλεται και ο λευκός καπνός που βλέπουμε να βγαίνει από την εξάτμιση τις κρύες μέρες.

Πρόκειται για υδρατμούς που συμπυκνώνονται (ψύχονται) κατά μήκος του συστήματος εξαγωγής, μιας και η θερμοκρασία των καυσαερίων μειώνεται και σχηματίζουν τα χαρακτηριστικά σταγονίδια νερού που βλέπουμε στις απολήξεις των εξατμίσεων. Μόλις η εξάτμιση ζεσταθεί από τα καυσαέρια, το φαινόμενο αυτό παύει να υφίσταται.

Στις σπάνιες περιπτώσεις που δεν σταματάει να στάζει νερό η εξάτμιση του αυτοκίνητου, θα πρέπει να ανοίξετε την τάπα συμπλήρωσης του λαδιού στο καπάκι του κινητήρα και να επιθεωρήσετε ότι όλα είναι καθαρά και το λιπαντικό διαυγές.

Από την άλλη, εάν παρατηρήσετε μια λευκή κρέμα στην τάπα του λαδιού και στα εσωτερικά τοιχώματα του καπακιού, να ξέρετε ότι η φλάντζα έχει «παραδώσει πνεύμα» με αποτέλεσμα να μπαίνει ψυκτικό υγρό στον θάλαμο καύσης.

Παράλληλα όμως θα δείτε ότι μαζί με τις μικρές ποσότητες νερού, βγαίνει και πυκνός λευκός καπνός από την εξάτμιση. Εάν συμβαίνει αυτό, μην αδιαφορήσετε και επισκεφθείτε άμεσα τον μηχανικό σας.

Πηγή: carandmotor.gr

