H εξαιρετικά επικίνδυνη παράβαση που διαπράττει πάνω από το ένα τρίτο των οδηγών

Μάλλον είναι αυτή που φαντάζεστε: Η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση είναι η βασική αιτία της απόσπασης της προσοχής των οδηγών στο δρόμο, που προκαλεί τα περισσότερα ατυχήματα.

Η απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση αποτελεί την κύρια αιτία τροχαίων ατυχημάτων, οι οδηγοί το αντιλαμβάνονται πλήρως – όμως πολλοί δεν κάνουν τίποτα για αυτό. Σύμφωνα με έρευνα του AAA Foundation for Traffic Safety, που βασίστηκε σε ερωτηματολόγια από 2.700 οδηγούς, η εικόνα είναι ανησυχητική.

Το 93% αναγνωρίζει ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση είναι «πολύ» ή «εξαιρετικά» επικίνδυνη, όμως μεγάλο ποσοστό εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί οδηγώντας.

Πιο συγκεκριμένα, το 27% παραδέχεται ότι γράφει μηνύματα ή e-mail ενώ οδηγεί, το 37% ότι τα διαβάζει, και το 36% ότι μιλά στο κινητό κρατώντας το στο χέρι. Από την άλλη, το 59% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί σύστημα hands-free για να πραγματοποιεί ή να δέχεται κλήσεις κατά την οδήγηση.

Κάτι άλλο που προκαλεί εντύπωση, στην ίδια έρευνα, είναι ότι γενικά οι οδηγοί δεν θεωρούν την υπερβολική ταχύτητα ιδιαίτερα επικίνδυνη ή κατακριτέα, γεγονός που την καθιστά την πιο «κοινωνικά αποδεκτή» παραβατική συμπεριφορά.

Περίπου οι μισοί από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι έχουν οδηγήσει πάνω από το νόμιμο όριο ταχύτητας μέσα στον τελευταίο μήνα, παρότι το 59% πιστεύει πως η αστυνομία θα τους σταματούσε αν κινούνταν 25 km/h πάνω από το όριο σε αυτοκινητόδρομο.

Σε ό,τι αφορά τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις, το 81% θεωρεί το πέρασμα με κόκκινο φανάρι εξαιρετικά επικίνδυνο, ενώ το 89% έχει την ίδια άποψη για την επιθετική οδήγηση και τη μικρή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.

Όσον αφορά στο αλκοόλ και τις ουσίες, εδώ η εικόνα είναι πιο ξεκάθαρη: το 95% των οδηγών θεωρεί πως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ είναι πολύ επικίνδυνη, και μόλις το 7% παραδέχεται ότι το έχει κάνει μέσα στον τελευταίο μήνα.

Ωστόσο, η στάση απέναντι στις ναρκωτικές ουσίες είναι πιο «ελαστική». Μόνο το 70% θεωρεί ότι είναι πολύ επικίνδυνο να οδηγήσει κάποιος μία ώρα μετά τη χρήση μαριχουάνας, γεγονός που δείχνει ότι η κοινωνική συνείδηση γύρω από αυτό το ζήτημα παραμένει ανεπαρκής.

Η έρευνα καταλήγει σε ένα ανησυχητικό συμπέρασμα: οι οδηγοί γνωρίζουν τους κινδύνους, αλλά η καθημερινή τους συμπεριφορά στο δρόμο εξακολουθεί να τους αγνοεί – και αυτό συνεχίζει να κοστίζει ζωές.

