Γιατί θαμπώνουν τα φανάρια του αυτοκινήτου μου – Πώς μπορώ να τα προστατεύσω

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί με την πάροδο του χρόνου, η θόλωση και το κιτρίνισμα των φαναριών, έχει σαφή εξήγηση και μπορεί, ως έναν βαθμό, να προληφθεί.﻿

Τα κάποτε διαυγή και φωτεινά μπροστινά φώτα μετατρέπονται σταδιακά σε μια θαμπή, κιτρινωπή επιφάνεια που αλλοιώνει την εμφάνιση του αυτοκινήτου και μειώνει την απόδοσή τους. Η αιτία, όσο απλό κι αν ακούγεται, είναι ο ίδιος ο ήλιος.

Τα σύγχρονα φανάρια δεν είναι κατασκευασμένα από γυαλί, αλλά από πολυκαρβονικό πλαστικό, γνωστό και ως Lexan. Το υλικό αυτό είναι ελαφρύ και ανθεκτικό, όμως με την πάροδο του χρόνου χάνει τη διαφάνειά του.

Δεν ευθύνεται το ορατό φως του ήλιου, αλλά η υπεριώδης ακτινοβολία, η ίδια που προκαλεί εγκαύματα στο δέρμα. Συγκεκριμένα, η UV ακτινοβολία με μήκη κύματος μεταξύ 290 και 350 νανομέτρων διασπά χημικούς δεσμούς στο πολυκαρβονικό υλικό, επιτρέποντάς του να αντιδράσει με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας.

Από τη στιγμή που ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, δεν σταματά εύκολα. Οι χημικές αντιδράσεις συνεχίζονται μέχρι να μην υπάρχουν άλλα σημεία στο πλαστικό που επηρεάζονται από την υπεριώδη ακτινοβολία ή μέχρι να περιοριστεί η επαφή με το οξυγόνο.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία νέων χημικών ενώσεων που προσδίδουν στο φανάρι την χαρακτηριστική κίτρινη απόχρωση. Παράλληλα, η χημική αποδόμηση αλλοιώνει τη λεία επιφάνεια του πλαστικού, κάνοντάς τη τραχιά και ανομοιόμορφη. Έτσι, το φως που περνά μέσα από το φανάρι διαχέεται αντί να κατευθύνεται σωστά, δημιουργώντας την αίσθηση της θόλωσης.

Πέρα από αισθητικό πρόβλημα, τα φθαρμένα φανάρια αποτελούν και ζήτημα ασφάλειας. Σύμφωνα με δοκιμές της AAA, παλιά και ταλαιπωρημένα φώτα μπορούν να αποδίδουν μόλις το 22% του φωτός που εκπέμπουν τα καινούργια.

Η επαγγελματική αποκατάσταση, με τρίψιμο, γυάλισμα και σφράγιση της επιφάνειας, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση, φτάνοντας περίπου στο 70%, όμως συχνά αυξάνει και την αντηλιά για τους υπόλοιπους οδηγούς. Η πλήρης επαναφορά της αρχικής διαφάνειας επιτυγχάνεται ουσιαστικά μόνο με αντικατάσταση των φαναριών με γνήσια ανταλλακτικά.

Η πιο αποτελεσματική λύση, ωστόσο, είναι η πρόληψη. Η στάθμευση του αυτοκινήτου σε σκιερό σημείο μειώνει την έκθεσή του στην υπεριώδη ακτινοβολία και επιβραδύνει τη φθορά. Επίσης, το τακτικό κέρωμα δεν έχει μόνο αισθητικό όφελος, αλλά δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα που περιορίζει τις επιπτώσεις του ήλιου, του νερού και των μικροχτυπημάτων από τον δρόμο.

Εναλλακτικά, υπάρχουν διαφανείς μεμβράνες προστασίας βαφής που εφαρμόζονται και στα φανάρια, καθώς και ειδικά σπρέι με προστατευτική επίστρωση, τα οποία μπορούν να διατηρήσουν τη διαφάνεια έως και για έναν χρόνο.

