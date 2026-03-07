Γιατί πρέπει να αφήνω πάντα ανοιχτό το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου μου – Το άγνωστο τρικ

Οι κλοπές και οι διαρρήξεις αυτοκινήτων εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι αρχές υπενθυμίζουν συχνά ότι, πέρα από τα συστήματα ασφαλείας και τους συναγερμούς, υπάρχουν και απλές καθημερινές συνήθειες που μπορούν να μειώσουν σημαντικά την πιθανότητα να γίνει ένα όχημα στόχος διαρρηκτών.

Πολλοί οδηγοί εστιάζουν κυρίως στο να κλειδώνουν σωστά το αυτοκίνητο ή να μην αφήνουν αντικείμενα σε κοινή θέα στο εσωτερικό. Ωστόσο, υπάρχει ένα ακόμη μικρό «μυστικό» που συχνά περνά απαρατήρητο και αφορά ένα σημείο του αυτοκινήτου που οι περισσότεροι χρησιμοποιούν καθημερινά.

Το κόλπο σχετίζεται με το ντουλαπάκι του συνοδηγού, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργεί σαν ένας μικρός αποθηκευτικός χώρος για διάφορα αντικείμενα, από γυαλιά ηλίου και έγγραφα μέχρι πορτοφόλια ή μικροσυσκευές. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, το συγκεκριμένο σημείο είναι συχνά από τα πρώτα που ελέγχουν οι διαρρήκτες όταν προσπαθούν να βρουν κάτι πολύτιμο μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Για τον λόγο αυτό, αρκετοί ειδικοί προτείνουν μια απλή αλλά ιδιαίτερα έξυπνη συνήθεια όταν παρκάρουμε το αυτοκίνητο. Να αφήνουμε το ντουλαπάκι του συνοδηγού ανοιχτό πριν απομακρυνθούμε από το όχημα.

Αν και φαίνεται παράδοξο, αυτή η μικρή, προληπτική κίνηση μπορεί να αποθαρρύνει τους διαρρήκτες, καθώς τους δείχνει εξαρχής πως δεν υπάρχουν μέσα στο όχημα αντικείμενα αξίας που να αξίζουν τον κόπο να ρισκάρουν για να τα κλέψουν.

Σύμφωνα με τις αρχές, αυτή η κίνηση μπορεί να μειώσει δραματικά την πιθανότητα να προχωρήσουν στη διάρρηξη του για να αποσπάσουν κάτι μέσα από αυτό.

Επιπλέον, προτείνουν στους οδηγούς να φροντίζουν να κλειδώνουν όλες τις πόρτες όταν σταθμεύουν, να κλείνουν εντελώς τα παράθυρα και, εφόσον μπορούν, να μην αφήνουν το αυτοκίνητο σε ερημική τοποθεσία με χαμηλό φωτισμό, αλλά σε όσο το δυνατόν πιο πολυσύχναστη περιοχή, η οποία παράλληλα φωτίζεται επαρκώς.

Επίσης, οι αστυνομικές αρχές σε πολλές χώρες προειδοποιούν να μην αποθηκεύονται στο ντουλαπάκι προσωπικά έγγραφα και κλειδιά σπιτιού διότι έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που έπεσαν θύματα κλοπής, μετά από λίγο καιρό να καταγγέλλουν και διάρρηξη των σπιτιών τους.

Πηγή: carandmotor.gr