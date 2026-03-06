Γιατί δεν πρέπει να βάζεις ποτέ νερό στους υαλοκαθαριστήρες

Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί οδηγοί, η χρήση απλού νερού στο δοχείο των υαλοκαθαριστήρων δεν είναι η σωστή επιλογή και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ασφάλεια.

Η οδήγηση αποτελεί για τους περισσότερους οδηγούς μια καθημερινή διαδικασία, όμως η ασφάλειά της εξαρτάται από κρίσιμους επιμέρους παράγοντες που συχνά υποτιμώνται.

Ένας από αυτούς είναι η ορατότητα, η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον χρόνο αντίδρασης και την ικανότητα πρόβλεψης κινδύνων, με ένα καθαρό παρμπρίζ να αποτελεί όχι απλώς θέμα αισθητικής, αλλά βασική προϋπόθεση ασφαλούς μετακίνησης.

Ένα κοινό λάθος που πολλοί οδηγοί κάνουν είναι να γεμίζουν το δοχείο των πιτσιλιστηριών με απλό νερό, θεωρώντας ότι αρκεί για να απομακρύνει σκόνη και ρύπους, κάτι το οποίο μπορεί στην πράξη να μην έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μάλιστα, το πρόβλημα γίνεται εντονότερο σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, όπου ακόμη και μια στιγμιαία μείωση της ορατότητας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Για τους λόγους αυτούς, το δοχείο πρέπει να γεμίζει το κατάλληλο μείγμα που θα εξασφαλίσει τα σωστά επίπεδα ορατότητας κατά την οδήγηση.

Ο λόγος που δεν πρέπει να αμελούμε το δοχείο του συστήματος πλύσης του παρμπρίζ είναι ότι όταν θα χρειαστεί να καθαρίσουμε το τελευταίο, η πιθανότητα αυτό να είναι άδειο ή να αδειάσει κατά τη χρήση του μεγαλώνει σημαντικά. Γιατί όμως δεν πρέπει να γεμίζουμε το συγκεκριμένο δοχείο μόνο με νερό;﻿

Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με την εξωτερική θερμοκρασία, η οποία όταν είναι πολύ χαμηλή, υπάρχει περίπτωση το νερό να παγώσει με το πρόβλημα που παρουσιάζεται από αυτή τη φυσική ιδιότητα του νερού να είναι διπλό.

Από τη μία με το νερό παγωμένο δεν θα είμαστε σε θέση να καθαρίσουμε το παρμπρίζ από τους διάφορους ρύπους αφού αυτό δεν θα μπορεί να εκτοξευθεί από τα πιτσιλιστήρια προς το παρμπρίζ. Από την άλλη, το νερό σε μορφή πάγου διαστέλλεται και με τον μεγαλύτερο όγκο του μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κύκλωμα του συστήματος πλύσης του παρμπρίζ δημιουργώντας ρωγμές στα σωληνάκια ή ακόμη και στο ίδιο το δοχείο.

Ο επόμενος λόγος που δεν γεμίζουμε ποτέ μόνο με νερό το δοχείο είναι η δημιουργία αλάτων στο κύκλωμα που μπορεί να φράξει τόσο τα ίδια τα μπεκ όσο και τα σωληνάκι, ενώ μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ακόμη και στην αντλία του συστήματος.brox

Ένας ακόμη βασικός λόγος που δε γεμίζουμε το δοχείο μόνο με νερό είναι το γεγονός ότι το νερό από μόνο του δεν μπορεί να απομακρύνει όλους τους ρύπους που μπορεί να έχουν συσσωρευθεί στο παρμπρίζ μας. Χρειάζεται και το απαραίτητο «σαπούνι» αφού εκεί κολλάνε τα μόρια των ρύπων γι’ αυτό και δεν αμελούμε ποτέ από το να προσθέτουμε και το κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό στο δοχείο μας.

Το συγκεκριμένο υγρό λειτουργεί και σαν καθαριστικό αναφορικά με τα άλατα του νερού για το κύκλωμα και την αντλία, ενώ κατεβάζει και το σημείο πήξεως του νερού σε χαμηλότερα επίπεδα από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου. Οπότε η πιθανότητα το εν λόγω υγρό να παγώσει σε συνθήκες όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες περιορίζεται σημαντικά.

Tips για λύσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι να αποφεύγουμε τα υγρά που έχουν ως βάση τους την αμμωνία γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, για παράδειγμα στα λάστιχα του παρμπρίζ ξεραίνοντας τα.

Επίσης δεν βάζουμε ποτέ νερό απευθείας από τη βρύση, λόγω των αλάτων για τα οποία μιλήσαμε πιο πάνω. Χρησιμοποιούμε απεσταγμένο νερό, το οποίο μπορούμε να αγοράσουμε ή απλά να συγκεντρώσουμε από την μονάδα κλιματισμού του σπιτιού μας.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούμε να προμηθευτούμε απεσταγμένο νερό τότε προσθέτουμε λευκό ξίδι (δεν μυρίζει έντονα όπως το παραδοσιακό), ενώ αν κινούμαστε σε συνθήκες όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες βάζουμε στο mix μπλε οινόπνευμα (πιο φτηνό) που κατεβάζει επίσης το σημείο πήξεως (περίπου μισό μπουκαλάκι).

Πηγή: carandmotor.gr