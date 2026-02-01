MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε ποτέ ένα μπουκάλι νερό στο αυτοκίνητο – Ο “άγνωστος” κίνδυνος για κάθε οδηγό

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Ένα μπουκάλι νερού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στα περισσότερα αυτοκίνητα, ωστόσο σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για τον οδηγό.

Πολλοί είναι οι οδηγοί που έχουν δίπλα τους ένα μπουκάλι νερού, ενώ είναι και ένα από τα αντικείμενα που ξεχνούν συχνότερα στο αυτοκίνητο όταν βγαίνουν από αυτό. Ωστόσο σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να γίνει επικίνδυνο για τον οδηγό.

Ένα μπουκάλι που κυλά ελεύθερο μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί για παράδειγμα να γίνει επικίνδυνο σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος. Αν ένα μπουκάλι νερού ενός λίτρου βρίσκεται στο πίσω κάθισμα και εκτοξευθεί προς τα εμπρός με 60 χλμ./ώρα τότε η δύναμη πρόσκρουσης του θα είναι ίση με 60 κιλά, νούμερο ικανό να προκαλέσει ακόμα και σοβαρό τραυματισμό.

Η πρόληψη είναι η καλύτερη λύση, για αυτό ιδανικά το μπουκάλι με το νερό θα πρέπει να μεταφέρεται στη θήκη των πάνελ των θυρών, το ντουλαπάκι του συνοδηγού ή σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους που το κρατούν ασφαλές και μακριά από το να αποκτήσει βάρος που θα μπορούσε να βλάψει τον οδηγό ή τον συνοδηγό, σε περίπτωση ενός απότομου φρεναρίσματος ή μιας πρόσκρουσης.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον «αόρατο» κίνδυνο που κρύβεται στο ίδιο το περιεχόμενο του μπουκαλιού. Όταν το νερό παραμένει για ώρες ή μέρες μέσα στο μπουκάλι, ειδικά αν αυτό είναι ανοιγμένο, το πλαστικό και η θερμότητα δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων. Σε αυτή την περίπτωση, αντί να μας δροσίσει, μπορεί να μας προκαλέσει στομαχικές διαταραχές ή λοιμώξεις.

Πηγή: carandmotor.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Γάζα: Άνοιξε σήμερα με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θρήνος στην Κρήτη για τον 33χρονο Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό: Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή, λέει η αδερφή του

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Η Χάιντι Κλουμ φόρεσε το… κορμί της στα Grammy – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Επιστολή διαμαρτυρίας του ΠΑΟΚ σε UEFA για τις αποφάσεις της διαιτητικής ομάδας στο ματς με τη Λιόν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δεν θέλουμε διεκπεραιωτική αναθεώρηση, τα κόμματα του κέντρου να δείξουν αν έχουν αποβάλει το κακό παρελθόν του