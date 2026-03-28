Φόρτιση κινητού τηλεφώνου – Μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία του αυτοκινήτου;

Αρκετοί οδηγοί αρνούνται να φορτίσουν το κινητό τους στο αυτοκίνητο, διότι θεωρούν ότι θα φθείρουν την μπαταρία του οχήματος. Πόσο δίκιο έχουν;﻿

Αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και προέκταση του χεριού μας έχει γίνει το κινητό τηλέφωνο, το οποίο πλέον δεν χρησιμεύει μόνο για τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά και για την αναπαραγωγή βίντεο, για παιχνίδια κ.ο.κ. Πρόκειται για ενεργοβόρες λειτουργίες που «πίνουν» την μπαταρία τους, αναγκάζοντάς μας να φέρουμε συνεχώς μαζί μας ένα καλώδιο φόρτισης.

Η «δίψα» των μπαταριών των κινητών για ενέργεια έχει αναγκάσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να παρέχουν στα τετράτροχα προϊόντα τους δυνατότητες φόρτισης κινητών τηλεφώνων. Πολλοί, βέβαια, υποστηρίζουν ότι η φόρτιση του κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο προκαλεί πρόωρη φθορά της μπαταρίας. Πόσο ανταποκρίνεται αυτό, ωστόσο, στην πραγματικότητα;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, γενικά είναι υπαρκτός ο κίνδυνος φθοράς των μπαταριών των αυτοκινήτων, αλλά αυτό είναι αδύνατον να οφείλεται αποκλειστικά στη φόρτιση του κινητού στο αυτοκίνητα.

Η φόρτιση ενός smartphone στο αυτοκίνητο είναι παρόμοια με την κατανάλωση ενέργειας από άλλες ηλεκτρικές συσκευές, όπως το άνοιγμα του ραδιοφώνου, της μπροστινής κάμερας ή του κλιματιστικού του αυτοκινήτου. Καταλυτικό ρόλο στην προώρη φθορά της μπαταρίας μπορεί να διαδραματίσει μόνο η αλόγιστη χρήση τους.

Χρήσιμα tips

Πρώτα ενεργοποιούμε τον κινητήρα του αυτοκινήτου και μετά συνδέουμε τον φορτιστή, καθώς κατά την εκκίνηση δημιουργείται υψηλή τάση ρεύματος που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε συσκευές που δεν την αντέχουν. Το ίδιο ισχύει και για το ραδιόφωνο, το οποίο δεν πρέπει να ενεργοποιείται πριν από την εκκίνηση του αυτοκινήτου.

Συνδέουμε τον φορτιστή στον αντάπτορα στην υποδοχή του αναπτήρα του αυτοκινήτου αφού πρώτα εκκινήσουμε το όχημα. Αυτό θεωρείται ασφαλέστερο για τις ηλεκτρικές συσκευές, διασφαλίζει τη σωστή λήψη ρεύματος και παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους.

Συνδέουμε τον φορτιστή πρώτα στην πρίζα και μετά στο smartphone. Αν ακολουθήσουμε την αντίστροφη πορεία, μπορεί να προκληθεί απότομη αύξηση της τάσης, που ενδέχεται να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα.

Αποσυνδέουμε τον φορτιστή προτού σβήσουμε τον κινητήρα, για τον ίδιο λόγο που πρέπει η ενεργοποίηση του μοτέρ να προηγείται της σύνδεσης της συσκευής. Αν η παροχή ρεύματος διακοπεί απότομα, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο smartphone. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καλό είναι να αποφεύγουμε φθηνές και αμφιβόλου ποιότητας συσκευές, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά τόσο στην μπαταρία του αυτοκινήτου όσο και σε αυτή του κινητού τηλεφώνου.

Πηγή: carandmotor.gr