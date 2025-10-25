Έτσι θα βάλεις τέλος στα θολωμένα τζάμια του αυτοκινήτου – Το άγνωστο κόλπο που κοστίζει μόνο ένα ευρώ

Η υγρασία στα τζάμια του αυτοκινήτου μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα απλό τρόπο, που δεν θα απαιτήσει πολλά χρήματα από τον οδηγό του.

Ειδικά αυτές τις ημέρες του χρόνου, η συγκέντρωση υγρασίας στα τζάμια του αυτοκινήτου της πρωινές ώρες είναι ένα φαινόμενο με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών στην ελληνική επικράτεια.

Τα θολωμένα τζάμια πρέπει να αντιμετωπίζονται πάντα από τους οδηγούς αυτοκινήτου με τη δέουσα προσοχή. Σε καμία περίπτωση ένας οδηγός δεν πρέπει να ξεκινά για τον προορισμό του με θολωμένα τζάμια -όχι μόνο τα παρμπρίζ- όσο και αν βιάζεται.

Με τα τζάμια να καλύπτονται από υγρασία, η ορατότητά του οδηγού προς όλες τις κατευθύνσεις είναι περιορισμένη και έτσι αυξάνεται σημαντικά το ρίσκο ατυχήματος αφού η πιθανότητα να μην γίνει αντιληπτό κάποιο άλλο όχημα ή ένας ευάλωτος χρήστης των δρόμων μεγαλώνει δραστικά.

Ευτυχώς, εκτός από τη χρήση του συστήματος ψύξης/θέρμανσης ενός αυτοκινήτου για να ξεθολώσουν τα τζάμια του, ο οδηγός μπορεί να εφαρμόσει και μια σειρά από κόλπα, τα οποία θα μειώσουν σημαντικά την υγρασία στα τζάμια και θα μειώσουν έτσι σημαντικά και τον χρόνο που απαιτείται για να ξεθολώσουν.

Ίσως το κόλπο που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι οδηγοί και μπορούν να κάνουν ακόμη και χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα είναι να τοποθετήσουν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου τους φακελάκια γέλης πυριτίου.

Τα φακελάκια γέλης πυριτίου ίσως να μην τα έχετε ακούσει ποτέ με την επίσημη ονομασία τους καθώς συνήθως τα αναφέρουμε ως φακελάκια σιλικόνης. Σίγουρα όμως τα έχετε δει «άπειρες» φορές καθώς χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας για να κρατούν μακριά την υγρασία από προϊόντα όπως υποδήματα και τσάντες, ακόμη και φάρμακα και φαγητά.

Με την επιγραφή «DESICCANT» και «SILICA GEL», τα φακελάκια σιλικόνης μπορείτε να τα συγκεντρώσετε από προϊόντα που αγοράζετε, όπως τα προαναφερθέντα και έπειτα να τα τοποθετήσετε στην καμπίνα του αυτοκινήτου σας μέσα σε ένα σακουλάκι «διχτάκι».

Μπορείτε επίσης να τα προμηθευτείτε απευθείας από κατάστημα και να τα αξιοποιήσετε έτσι άμεσα στο αυτοκίνητό σας με την τιμή λιανικής για κάθε φακελάκι να βρίσκεται μεταξύ 0,03 και 0,04 ευρώ ανά φακελάκι και για συσκευασία 200 τεμαχίων στα 7-8 ευρώ.

Ανάλογα και με τα επίπεδα υγρασίας του περιβάλλοντος στο οποίο κινείστε τα ίδια φακελάκια μπορούν να χρησιμοποιούνται για ένα χρονικό διάστημα από περίπου ένα έως και τρία χρόνια.﻿

Τα φακελάκια γέλης πυριτίου θα φανούν ακόμη πιο χρήσιμα στα αυτοκίνητα παλιότερης τεχνολογίας που δεν έχουν air condition απορροφώντας και εκεί ένα μεγάλο μέρος της υγρασίας όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι για να εξασφαλίσουμε λιγότερο θόλωμα στα τζάμια του αυτοκινήτου μας θα πρέπει να τα διατηρούμε όσο το δυνατό πιο καθαρά. Φροντίζουμε απομακρύνουμε ρύπους και σκόνη από τις εσωτερικές τους επιφάνειες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα αφού αυτά συγκεντρώνουν πιο εύκολα υγρασία σε σχέση με μια καθαρή γυάλινη επιφάνεια και έτσι μεγεθύνεται και το πρόβλημα με το θόλωμα των τζαμιών.

Πηγή: caranmotor.gr