Έτσι θα βάλεις τέλος στα θολωμένα τζάμια του αυτοκινήτου – Αυτό είναι το κόλπο που τα ξεθαμπώνει άμεσα

Με τον ερχομό του κρύου και της υγρασίας, το θάμπωμα των τζαμιών γίνεται ο μόνιμος… πονοκέφαλος κάθε οδηγού, ωστόσο αυτό το κόλπο υπόσχεται άμεσα αποτελέσματα σε μηδενικό χρόνο.

Η συμπύκνωση υδρατμών στα παράθυρα του αυτοκινήτου, και κυρίως στο παρμπρίζ, είναι ένα από τα πιο συχνά και επικίνδυνα φαινόμενα κατά το φθινόπωρο και το χειμώνα, όταν δηλαδή η θερμοκρασία έξω πέφτει σε χαμηλά επίπεδα.

Η επαφή του υγρού αέρα από το εσωτερικό του οχήματος με τις κρύες επιφάνειες του γυαλιού προκαλεί τη συμπύκνωση των υδρατμών και την πρόκληση του κλασσικού θαμπώματος, το οποίο περιορίζει σημαντικά την ορατότητα και δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες για τον οδηγό και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Σε περιπτώσεις, μάλιστα, που οι οδηγοί προσπαθούν να καθαρίσουν τα παράθυρα με μαντηλάκια ή άλλες αυτοσχέδιες μεθόδους, υπάρχει ο κίνδυνος να προχωρήσουν σε απότομες κινήσεις κατά την οδήγηση, αποσπώντας την προσοχή τους και περιορίζοντας την αντίδρασή τους στις συνθήκες του δρόμου.

Φυσικά, για να ξεθολώσουμε το παρμπρίζ, υπάρχουν λύσεις μέσα στα ίδια τα οχήματα, με το ειδικό κουμπί που ενεργοποιεί τον κλιματισμό του αυτοκινήτου. Ωστόσο, υπάρχει και ένας πολύ πιο απλός τρόπος για να προλάβουμε το φαινόμενο από την αρχή και να αποτρέψουμε το ενοχλητικό θάμπωμα.

Ένα γρήγορο κόλπο για την αντιμετώπιση του προβλήματος περιλαμβάνει τη χρήση ενός καθημερινού προϊόντος, που βρίσκεται ήδη στο σπίτι των περισσότερων, και το οποίο μπορεί να λύσει το πρόβλημα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Ο λόγος για τον αφρό ξυρίσματος, ο οποίος περιέχει διάφορες επιφανειοδραστικές ουσίες που μειώνουν την επιφανειακή τάση των υγρών, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του φαινομένου του θαμπώματος στα παράθυρα και το παρμπρίζ του αυτοκινήτου.

Όταν αυτές οι ουσίες εφαρμόζονται στο τζάμι, δημιουργούν μια αόρατη προστατευτική στρώση που αποτρέπει την πρόσφυση του νερού στην επιφάνεια. Έτσι, όταν ο υγρός αέρας έρθει σε επαφή με το τζάμι, τα μόρια του νερού δεν παραμένουν πάνω στο γυαλί, αλλά απομακρύνονται, εμποδίζοντας τον σχηματισμό σταγονιδίων και το επικείμενο θάμπωμα.

Η διαδικασία χρήσης του αφρού ξυρίσματος είναι εξαιρετικά απλή. Σύμφωνα με τους ειδικούς, απαιτείται απλώς η τοποθέτηση μιας μικρής ποσότητας στην εσωτερική πλευρά του παρμπρίζ, η οποία πρέπει έπειτα να απλωθεί ομοιόμορφα στο τζάμι με ένα μαλακό πανί.

Το προστατευτικό στρώμα που παραμένει πάνω στο τζάμι λειτουργεί ως ασπίδα κατά της υγρασίας, μειώνοντας σημαντικά τις πιθανότητες θολώματος, ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Οι ειδικοί επιβεβαιώνουν ότι η μέθοδος είναι πραγματικά αποτελεσματική, ειδικά για όσους παρκάρουν σε εξωτερικούς χώρους ή μετακινούνται καθημερινά σε περιοχές με υψηλή υγρασία. Παράλληλα, αποτελεί μια εξαιρετικά οικονομική λύση, αφού ο αφρός ξυρίσματος είναι ένα καθημερινό προϊόν που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε έτσι και αλλιώς στην διάθεση μας.

Πηγή: carandmotor.gr