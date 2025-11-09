Έτσι θα καταλάβεις ότι ο κινητήρας του αυτοκινήτου σου πεθαίνει -Τα τέσσερα λαμπάκια στο ταμπλό που σε προειδοποιούν

Στο ταμπλό του αυτοκινήτου, κάθε φωτεινή ένδειξη έχει τον δικό της λόγο ύπαρξης, και μερικές από αυτές μπορεί να αποτελούν κραυγή κινδύνου για τον κινητήρα.

Ο κινητήρας είναι η «καρδιά» του οχήματος, και όπως κάθε «ζωντανός» μηχανικός οργανισμός, χρειάζεται φροντίδα, τακτική συντήρηση και κυρίως προσοχή στα σημάδια που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά.

Τα σημάδια αυτά παίρνουν πολλές διαφορετικές μορφές, ωστόσο τα πιο χαρακτηριστικά είναι οι ενδείξεις που εμφανίζονται στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Όσον αφορά τις ενδείξεις, υπάρχουν τέσσερα προειδοποιητικά λαμπάκια στο ταμπλό που, σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει να αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα, δείχνοντας τον απαραίτητο σεβασμό και προσοχή κάθε φορά που εμφανίζονται.

Το πρώτο και ίσως το πιο κρίσιμο από όλα, είναι το λαμπάκι του λαδιού. Αν δούμε την ένδειξη να ανάβει στο ταμπλό, σημαίνει ότι η κυκλοφορία του λαδιού δεν γίνεται σωστά, πιθανόν λόγω χαμηλής πίεσης ή διαρροής.

Μια φθαρμένη τσιμούχα, ένα ραγισμένο κάρτερ ή μια φλάντζα κυλινδροκεφαλής που έχει διαρρεύσει είναι ανάμεσα στους λόγους που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια λίπανσης, προκαλώντας καταστροφική φθορά στα εσωτερικά μέρη του κινητήρα. Σε μια τέτοια περίπτωση, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σβήσουμε αμέσως τον κινητήρα και να ελέγξούμε τη στάθμη του λαδιού. Αν το λάδι είναι αναμεμειγμένο με ψυκτικό ή έχει θολό χρώμα, πιθανότατα υπάρχει σοβαρή διαρροή και απαιτείται άμεση επίσκεψη σε μηχανικό.

Μια άκρως ανησυχητική ένδειξη είναι και το λαμπάκι θερμοκρασίας κινητήρα, μιας που η υπερθέρμανση είναι ίσως το πιο επικίνδυνο σενάριο για έναν κινητήρα. Και αυτό γιατί μια πιθανή ακραία άνοδος της θερμοκρασίας στον χώρο του κινητήρα, μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της κυλινδροκεφαλής και πολύ ακριβές ζημιές.﻿ Οι ειδικοί συνιστούν να σταματήσουμε αμέσως σε ασφαλές σημείο και να σβήσουμε τον κινητήρα για να επιτρέψουμε την πτώση της θερμοκρασίας σε φυσιολογικά επίπεδα.

Μια ακόμα ένδειξη που πρέπει να μας κρούει πάντα τον κώδωνα του κινδύνου είναι το λαμπάκι της μπαταρίας, μια ένδειξη μάλιστα που πολλοί παρερμηνεύουν και δεν γνωρίζουν ποιο ακριβώς ρόλο εξυπηρετεί.

Και αυτό γιατί η εν λόγω ένδειξη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η μπαταρία έχει αδειάσει, αλλά ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το δυναμό ή τον εναλλάκτη, το σύστημα δηλαδή που φορτίζει τη μπαταρία και τροφοδοτεί το αυτοκίνητο με ρεύμα.

Όταν το σύστημα ανάκτησης της ηλεκτρικής ενέργειας δεν λειτουργεί, όλα τα ηλεκτρικά συστήματα (φώτα, τιμόνι, ψύξη, ηλεκτρονικά) θα σταματήσουν να λειτουργούν και ο κινητήρας θα σβήσει.﻿

Φυσικά, από μια τέτοια λίστα δεν μπορούσε να λείψει η προειδοποιητική ένδειξη του κινητήρα, το γνωστό σε όλους μας «Check Engine». Πρόκειται για μια γενική προειδοποίηση που μπορεί να σημαίνει από κάτι απλό μέχρι κάτι εξαιρετικά σοβαρό. Συχνά ανάβει λόγω ενός ελαττωματικού αισθητήρα οξυγόνου, κατεστραμμένου καταλύτη, προβλήματος με τα μπουζί ή δυσλειτουργίας στο σύστημα ανάφλεξης.

Πηγή: carandmotor.gr