Έτσι θα κάνεις το αυτοκίνητό σου σαν καινούργιο – Το κόλπο που κοστίζει μόνο 0,10 λεπτά

Για πολλούς, το αυτοκίνητο έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε ένα «δεύτερο σπίτι», ένας χώρος όπου περνάμε αμέτρητες ώρες καθημερινά, στις μετακινήσεις μας για τη δουλειά, στην κίνηση της πόλης, για πολλούς ακόμα και στα διαλείμματα μας. Όσο, όμως, περισσότερο ζούμε μέσα του, τόσο πιο εύκολα συγκεντρώνει βρωμιά, σκόνη και –κυρίως– δυσάρεστες οσμές.

Φαγητό, καφές, τσιγάρο ή ακόμα και απλώς ο αέρας της πόλης αφήνουν πίσω τους μια βαριά αίσθηση που κάνει την καμπίνα να χάνει τη φρεσκάδα της. Έτσι, το αυτοκίνητο μας συγκεντρώνει δυσάρεστες οσμές, οι όποιες διαμορφώνουν και ένα πιθανώς ανθυγιεινό εσωτερικό περιβάλλον, ενώ κάνουν την παραμονή μας στην καμπίνα ανεπιθύμητη.

Φυσικά, σε αυτές τις περιπτώσεις η πιο αποτελεσματική λύση είναι το επαγγελματικό πλύσιμο, που περιλαμβάνει ειδικούς με εξοπλισμό, τεχνογνωσία και κατάλληλα μηχανήματα που μπορούν να φτάσουν απροβλημάτιστα σε κάθε γωνία του οχήματος. Παράλληλα, στα ράφια των καταστημάτων υπάρχουν δεκάδες προϊόντα καθαρισμού που μπορούν να κάνουν εξίσου καλή δουλεία, με μικρότερο κόστος από επίσκεψη σε επαγγελματικό πλυντήριο.

Ωστόσο, αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί οδηγοί είναι πως υπάρχει και μια εντελώς ανέξοδη λύση, ένα κόλπο που μπορεί να σου κοστίσει λιγότερο από δέκα λεπτά, αλλά να κάνει το αυτοκίνητό να δείχνει και να μυρίζει σαν καινούργιο.

Ένα τέτοιο προϊόν συστήνει μια πρώην καθαρίστρια που εργαζόταν επί χρόνια για τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, και συχνά της ζητούσαν να προετοιμάσει τα επίσημα οχήματα για ειδικές εκδηλώσεις.

Η ίδια ανέφερε: «Μια μέρα, μου ζητήθηκε να ετοιμάσω ένα αυτοκίνητο για μια έξοδο ενός ανώτερου μέλους της βασιλικής οικογένειας. Όλα έδειχναν πεντακάθαρα, αλλά το εσωτερικό μύριζε άσχημα. Δεν είχαμε στη διάθεσή μας ακριβά σπρέι ή αρωματικά τζελ».

Όπως εξηγεί, τότε έβαλε το χέρι στην τσάντα της και έβγαλε ένα φακελάκι τσάι, ενώ στη συνέχεια το έκρυψε κάτω από το κάθισμα και το άφησε εκεί. Μέχρι να εισέλθουν στο όχημα οι επιβάτες του οχήματος η μυρωδιά είχε εξαφανιστεί και τη θέση της είχε πάρει μια απαλή και φυσική ευωδία.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι τα φακελάκια τσαγιού λειτουργούν αθόρυβα στο παρασκήνιο, δεν είναι έντονα και δεν προκαλούν φτέρνισμα. Επιπλέον, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι είναι φιλικά σε όλες επενδύσεις του εσωτερικού, είτε αυτές είναι δερμάτινες, είτε υφασμάτινες.

«Πάντα ενθαρρύνουμε τους οδηγούς να φροντίζουν το εσωτερικό του οχήματός τους με την ίδια προσοχή που δείχνουν και στο εξωτερικό», αναφέρει εκπρόσωπος της ιστοσελίδας Plates Express, στην οποία μίλησε η γυναίκα.

