Έρχεται πρόστιμο 4.000 ευρώ για το λάθος που κάνουμε όλοι μόλις μπούμε στο αυτοκίνητο – Ποιο είναι

Μια από τις αγαπημένες συνήθειες των Ελλήνων οδηγών τιμωρεί και μάλιστα αυστηρά ο νέος ΚΟΚ, προβλέποντας χρηματικό πρόστιμο και ποινές που μπορούν να φτάσουν έως και τα 4.000 ευρώ.

Η γνώση, η ορθή ερμηνεία και προφανώς η εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας συνιστούν τον θεμέλιο λίθο για την… ειρηνική μας συνύπαρξη στους δρόμους και τη μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, εξαιτίας των οποίων πολλοί συνάνθρωποί μας χάνουν τη ζωή τους.

Τις παραβάσεις οι οποίες στατιστικά προκαλούν τα περισσότερα και το πιο σοβαρά τροχαία ατυχήματα βάζει στο στόχαστρό του ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να συνετίσει τους οδηγούς που είτε δεν γνωρίζουν είτε αδιαφορούν για τις διατάξεις του.

Μεταξύ αυτών ανήκει και η γνωστή σε όλους παραβίαση προτεραιότητας και ειδικότερα του περίφημου STOP, μια συνήθεια που χαρακτηρίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων οδηγών.

Κι αυτό γιατί ενώ είναι ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να προσεγγίζουμε μια διασταύρωση όταν οφείλουμε να παραχωρήσουμε προτεραιότητα, οι περισσότεροι από εμάς υιοθετούμε έναν δικό μας, ξεχωριστό τρόπο.

Αυτό που ουσιαστικά κάνουμε οι περισσότεροι οδηγοί είναι να μην ακινητοποιούμε πλήρως το όχημά μας όταν φτάνουμε στο σήμα του STOP ή ακόμα κι αν το κάνουμε, έχουμε ήδη υπερβεί εκείνο το σημείο του οδοστρώματος που επιτρέπει την απρόσκοπτη διέλευση του οχήματος με το οποίο διασταυρωνόμαστε.

Οι συνέπειες είναι γνωστές, καθώς πέρα από τον όποιο εκνευρισμό μπορεί να προκαλέσει αυτή η συνήθεια, ελοχεύει και ο κίνδυνος ενός λιγότερου ή περισσότερου σοβαρού ατυχήματος.

Στην περίπτωση, πάλι, που η συγκεκριμένη παράβαση πέσει στην αντίληψη των αστυνομικών αρχών, τότε η κακή συνήθεια των Ελλήνων οδηγών πέρα από επικίνδυνη γίνεται και εξαιρετικά… κοστοβόρα.

Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, λοιπόν, η παραβίαση του STOP τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, εφόσον δεν προκληθεί ατύχημα.

Αν ο ίδιος οδηγός υποπέσει ξανά στην ίδια παράβαση μέσα σε πέντε χρόνια, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 1.000 ευρώ και η αφαίρεση άδειας φτάνει τις 180 ημέρες.

Τέλος, αν η μη τήρηση STOP προκαλέσει ατύχημα, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 700 ευρώ, με 60 ημέρες αφαίρεσης διπλώματος. Σε περίπτωση υποτροπής με δεύτερο ατύχημα, το ποσό γίνεται 2.000 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για 4 χρόνια, ενώ στη διπλή υποτροπή οι ποινές φτάνουν τα 4.000 ευρώ και τα 8 έτη αντίστοιχα.

Πηγή: carandmotor.gr