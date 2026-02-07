Έρχεται πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς – Πώς και γιατί πρέπει να εκδώσουν αυτήν την κάρτα

Σε δημόσια ή ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου θα πρέπει να προσέρχονται πλέον οι οδηγοί ώστε να εκδώσουν την κάρτα καυσαερίων και να αποφύγουν τις κυρώσεις που επισύρει η έλλειψή της.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τα κατά τόπους συνεργεία αυτοκινήτων χάνουν το δικαίωμα έκδοσης Κάρτας Καυσαερίων με μοναδικό σκοπό να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των μετρήσεων.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι οι Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων που έχουν εκδοθεί από συνεργεία επισκευής οχημάτων ή κέντρα ελέγχου μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος διατηρούν την ισχύ τους μέχρι τη λήξη τους.

Η έκδοση Κάρτας Καυσαερίων είναι υποχρεωτική για όλα τα οχήματα που έχουν συμπληρώσει το πρώτο έτος κυκλοφορίας τους και θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε χρόνο ώστε ο ιδιοκτήτης να αποφύγει τις κυρώσεις που προβλέπονται.

Οι τελευταίες κυμαίνονται από 30 ευρώ έως 350 ευρώ, ανάλογα την περίπτωση της παράβασης, ενώ στην περίπτωση που οι ρύποι ενός οχήματος είναι εκτός ορίων, τότε επιβάλλεται και αφαίρεση διπλώματος για 70 ημέρες.

Ειδικότερα, ο οδηγός τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ αν Κάρτα Καυσαερίων έχει εκδοθεί αλλά δεν συνοδεύει το όχημα. Στην περίπτωση που η Κάρτα Καυσαερίων έχει λήξει ή δεν έχει εκδοθεί αλλά οι ρύποι του οχήματος δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια το χρηματικό πρόστιμο ανέρχεται στα 50 ευρώ, ενώ αν οι ρύποι είναι εκτός ορίων τότε το χρηματικό πρόστιμο αυξάνεται στα 350 ευρώ και αφαιρείται η άδεια οδήγησης.

Να θυμίσουμε ότι για την έκδοση της Κάρτας Καυσαερίων απαιτούνται περίπου 10 λεπτά και το κόστος κυμαίνεται μεταξύ 10 και 12 ευρώ. Για το έτος που ένα ιδιωτικής χρήσης όχημα περνά Τεχνικό Έλεγχο, η Κάρτα Καυσαερίων ενσωματώνεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, συνεπώς ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε κάποια άλλη ενέργεια.

