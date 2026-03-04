Έλαμψε η Ferrari των 30 εκατομμυρίων ευρώ στον γάμο της χρονιάς – Ποιο αστέρι της F1 παντρεύτηκε

Τα βλέμματα σε αυτό που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ο γάμος της χρονιάς δεν τράβηξε ούτε ο γαμπρός ούτε και η νύφη, αλλά το αυτοκίνητο με το οποίο κατέφθασε το ζευγάρι.

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, δύο μόλις εβδομάδες πρίν από την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1, o εικοσιοκτάχρονος πιλότος της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, παντευτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Alexandra Saint Mleux, σε μια κλειστή τελετή στο πριγκιπάτο του Μονακό.

Για τους λάτρεις του αυτοκινήτου φυσικά, το ενδιαφέρον δεν επικεντρώθηκε στις ενδυματολογικές επιλογές ή στον στολισμό του μέρους, αλλά στο αυτοκίνητο με το οποίο οι νεόνυμφοι κατέφθασαν στο σημείο, μια Ferrari 250 Testa Rossa του 1957.

Η συγκεκριμένη Ferrari, δε συνιστά ένα απλώς μοντέλο στη γκάμα της αυτοκινητοβιομηχανίας από το Μαρανέλλο, αλλά αποτελεί το πρώτο μοντέλο που έφερε το όνομα Testa Rossa, η προέλευσή του οποίου χρονολογείται από το 1957, όταν έγινε μια υποχρεωτική αλλαγή στους κανόνες των αγώνων σπορ αυτοκινήτων.

Η Ferrari 250 Testa Rossa γεννήθηκε από μια αλλαγή στους κανονισμούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σπορ Αυτοκινήτων, καθώς από το 1958 και μετά, όλα τα αυτοκίνητα έπρεπε να χρησιμοποιούν κινητήρες 3,0 λίτρων.

Η 250 Testa Rossa ήταν το αποτέλεσμα της ανάπτυξης της Ferrari 500 TR του 1956. Το νούμερο 500 αναφερόταν ήδη στον κυβισμό του πρώτου τετρακύλινδρου κινητήρα δύο λίτρων της μάρκας, σχεδιασμένη από τον Lamperdi.

Για να διακρίνεται η πιο ισχυρή έκδοση από την 500 Mondial, οι κυλινδροκεφαλές (testa) αργότερα θα βάφονταν κόκκινες (rosso), μετονομάζοντας τη σε 500 TR. Αυτή η παράδοση μεταφέρθηκε και στη Ferrari 250 Testa Rossa, όπου τα καλύμματα των εκκεντροφόρων του V12 ήταν βαμμένα σε αυτό το χρώμα.

Η Ferrari 250 Testa Rossa έκανε το ντεμπούτο της στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού το 1957, τερματίζοντας στην πρώτη δεκάδα στα 1000 χιλιόμετρα του Nürburgring. Η πρώτη της μεγάλη επιτυχία ήρθε στις αρχές του 1958, όταν οι Phil Hill και Peter Collins θριάμβευσαν στα 1000 χιλιόμετρα του Μπουένος Άιρες.

Ακολούθησε η νίκη στον 12ωρο αγώνα του Sebring, και την ίδια χρονιά η Ferrari 250 Testa Rossa κέρδισε τον αγώνα Targa Florio, ενώ στη συνέχεια ήρθε η πρώτη νίκη στις 24 ώρες του Le Mans για την ιταλική μάρκα. Το αυτοκίνητο τερμάτισε τη χρονιά με αρκετές νίκες για να εξασφαλίσει τον τίτλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κατασκευαστών.

Το 2014, το αυτοκίνητο του 1957 που οδήγησαν οι Hill και Collins σε εκείνες τις πρώτες νίκες φέρεται να πουλήθηκε για 34 εκατομμύρια ευρώ. Σε κάποιες ακόμα δημοπρασίες, μια Ferrari 250 Testa Rossa του 1957 έπιασε 11,66 εκατομμύρια ευρώ, και το μοντέλο του 1958 που κέρδισε τον 24ωρο αγώνα του Le Mans έφτασε τα 21 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι το μοντέλο που επέλεξε ο Λεκλέρ για τον γάμο του κοστίζει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ.

